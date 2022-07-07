اخبار الخليج – وزيرة الصحة: البحرين من الدول السبّاقة في تنفيذ الأنظمة والتشريعات التي تعزز استدامة خدمات القطاع الصحي

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت سعادة الدكتورة جليلة السيد جواد حسن وزيرة الصحة، أنّ مملكة البحرين حققت سلسلة من الإنجازات الرائدة على صعيد تنفيذ الخطط والمساعي لتطوير واستدامة خدمات القطاع الصحي، وذلك في ظلّ المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال ترؤّس سعادتها اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب “الإيدز”، صباح اليوم، وبحضور ممثلي الوزارات والهيئات الرسمية في اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّبت سعادة وزيرة الصحة بالحضور من أعضاء اللجنة، وهنأتهم بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما تقدمت لهم بجزيل الشكر على دعمهم لجهود اللجنة وعطائهم المتميز وإنجازاتهم المستمرة نحو تحقيق الأفضل خدمةً للوطن.

وقالت إنّ مملكة البحرين من الدول السباقة في تطبيق وتنفيذ العديد من الأنظمة والتشريعات لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز” والتي تتوائم وتتماشى مع جميع المبادرات العالمية في هذا الشأن، فضلاً عن التزامها بتحقيق الأهداف التي تضعها منظمة الصحة العالمية لتحقيق هدف الحدّ من انتشار المرض والتخلص من تداعياته، وذلك عن طريق المشاركة في الاجتماعات الإقليمية الدورية والجلسات العلمية والنقاشات والاجتماعات الدولية لتنفيذ وتفعيل البرامج والخطط المختلفة لتحقيق هذه الأهداف والمساعي المشتركة.

وخلال الاجتماع، تمّ متابعة توصيات اللجنة، وسير عمل اللجان الفرعية، والخطط التنفيذية التي وضعتها كل لجنة بناءً على أهداف اللجنة والخطة الاستراتيجية لمكافحة الإيدز. كما تم التأكيد على استمرارية العمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة الإيدز 2020 – 2025، إذ تتمثل رؤية اللجنة في الانتقال إلى حقبة تندر فيها الإصابة بفيروس نقص المناعة بمملكة البحرين، بالإضافة إلى مناقشة أعمال اللجنة التحضيرية برئاسة الدكتورة جميلة السلمان لعقد مؤتمر البحرين الطبي الدولي الأوّل لمتلازمة نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”، المزمع عقده في شهر سبتمبر 2022، وكذلك تشجيع إجراء البحوث حول الإيدز على مستوى المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، تقدمت سعادة الوزيرة بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب “الإيدز”، وتمنياتها لهم بالتوفيق والسداد في كل ما يبذلونه من جهود مثمرة ضمن مهام وأهداف اللجنة، ودعت جميع الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء بما يضمن حماية حقوق الأشخاص المتعايشين مع المرض ووقاية المجتمع منه.