اخبار الخليج – المباحث الجنائية: القبض على شخص يبيع أقراص ممنوع تداولها

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت‭ ‬إدارة‭ ‬المباحث‭ ‬الجنائية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬نهرا‭ ‬‮«‬‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخص‭ (‬48‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬بحوزته‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬الأقراص‭ ‬ممنوع‭ ‬تداولها‭ ‬بقصد‭ ‬البيع‭.‬ وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬بأنه‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬معلومات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬تم‭ ‬مباشرة‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬المذكور‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭ ‬وبحوزته‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬الأقراص‭.‬ وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬الأقراص‭ ‬المضبوطة،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

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