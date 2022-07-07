ضبط عمالة مخالفة تقوم بتصنيع الحلويات بمواد غذائية منتهية الصلاحية في مدينة ابها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

تمكن مراقبي أمانة منطقة عسير خلال جولة ميدانية تعقبية من ضبط معمل متصل بسكن عمالة مخالف في أحد الأحياء بمدينة ابها ، حيث تم ضبط المعمل الذي كان يقوم بتصنيع انواع من الحلويات بمواد منتهية الصلاحية و تم ضبطها على الفور .

فيما تم رصد عدة مخالفات كان أبرزها افتقار المعمل لأبسط شروط التهوية، وتدني مستوى النظافة، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وشروط النقل والتخزين وسوء تداول المواد الغذائية، إضافة إلى أنه لا يخضع للإشراف الوقائي كونه غير مرخص، وعمالته لا يحملون شهادات صحية؛ حيث تم ضبط 7عمال لا يحملون شهادات صحيه وهو ما قد يتسبب في الإضرار بصحة المستهلك.

وضبطت فِرَق الرقابة في الأمانة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء و بمساندة امنية اكثر من طن ونصف من المواد الغذائية الفاسدة و نحو نصف طن من الخضروات التي فقدت خواصها الطبيعيه وظاهر عليها علامات التلف و التعفن كما تم ضبط عدد كبير من التجهيزات الظاهر عليها علامات التلف والفساد .

وشددت أمانة عسير على المنشآت التجارية بضرورة التقيد باللوائح والأنظمة المعمول بها، وعدم تجاوزها بما يخالف ذلك ويضر بالصحة العامة، وألمحت إلى أن الجولات الميدانية لفِرَق الرقابة مستمرة ولن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق المخالفين .