قنوات دبي للإعلام تحتفي بعيد الأضحى المبارك بإطلاقها مجموعة من البرامج الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬قطاع‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬بمؤسسة‭ ‬دبي‭ ‬للإعلام‭ ‬عن‭ ‬جدول‭ ‬البث‭ ‬الخاص‭ ‬بعيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المُبارك‭ ‬لقناتي‭ ‬دبي‭ ‬وسما‭ ‬دبي،‭ ‬والذي‭ ‬سيضم‭ ‬مجموعة‭ ‬رائعة‭ ‬ومنوّعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والفقرات‭ ‬المميزة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الحفلات‭ ‬الرائعة‭ ‬يُحييها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬وأشهر‭ ‬نجوم‭ ‬الغناء‭ ‬العربي‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النجمة‭ ‬أصالة،‭ ‬والفنان‭ ‬ماجد‭ ‬المهندس،‭ ‬والنجم‭ ‬السعودي‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬عبد‭ ‬الله،‭ ‬والفنان‭ ‬القدير‭ ‬رابح‭ ‬صقر،‭ ‬وذلك‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬الفرحة‭ ‬والسرور‭.‬

ويبدأ‭ ‬البث‭ ‬الخاص‭ ‬بعيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭ ‬مع‭ ‬صباح‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬العيد‭ ‬بنقل‭ ‬حي‭ ‬ومباشر‭ ‬لصلاة‭ ‬العيد‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬صباحًا،‭ ‬وكذلك‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬الحلقة‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬بصمات،‭ ‬ليليه‭ ‬البرنامج‭ ‬الديني‭ ‬واسألوا‭ ‬أهل‭ ‬الذكر‭ ‬على‭ ‬قناتي‭ ‬دبي‭ ‬وسما‭ ‬دبي‭. ‬

كما‭ ‬تتضمن‭ ‬برامج‭ ‬قناة‭ ‬دُبي‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬العيد،‭ ‬برنامج‭ ‬العيد‭ ‬الصباحي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬صباحاً،‭ ‬ليتم‭ ‬بعدها‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬الأجنبي‭ ‬The Hobbit An Unexpected Journey Dubbed،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬حفل‭ ‬الفنان‭ ‬الرائع‭ ‬ماجد‭ ‬المهندس‭ ‬الساعة‭ ‬10‭.‬30‭ ‬مساء‭ ‬لتختتم‭ ‬برامجها‭ ‬بالفيلم‭ ‬The Equalizer 2‭. ‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لجدول‭ ‬برامج‭ ‬قناة‭ ‬دُبي‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬وثالث‭ ‬أيام‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭ ‬فتتضمن‭ ‬برنامج‭ ‬العيد‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬صباحاً‭ ‬وبرنامج‭ ‬971‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬صباحاً،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬تعرض‭ ‬قناة‭ ‬دٌبي‭ ‬الفيلم‭ ‬الأجنبي‭ ‬The Hobbit Desolation Of Smaug Dubbed‭ ‬في‭ ‬12‭.‬30‭ ‬ظهراً،‭ ‬ويُذاع‭ ‬حفل‭ ‬الفنانة‭ ‬النجمة‭ ‬أصالة‭ ‬الساعة‭ ‬10‭.‬30‭ ‬مساء،‭ ‬ومن‭ ‬بعده‭ ‬فيلم‭ ‬Hercules‭: ‬The Tcharian‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭. ‬

وفي‭ ‬ثالث‭ ‬أيام‭ ‬العيد،‭ ‬ستعرض‭ ‬قناة‭ ‬دُبي‭ ‬الفيلم‭ ‬الأجنبي‭ ‬The Hobbit The Battle Of The Five Armies‭ -‬Dubbed‭ ‬في‭ ‬12‭.‬30‭ ‬ظهراً،‭ ‬كما‭ ‬سيبث‭ ‬الحفل‭ ‬الكبير‭ ‬للفنان‭ ‬رابح‭ ‬صقر‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬وبشكل‭ ‬حصري‭ ‬على‭ ‬تلفزيون‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬10‭ ‬مساء‭. ‬

وتبث‭ ‬قناة‭ ‬سما‭ ‬دُبي‭ ‬كذلك‭ ‬مجموعة‭ ‬منتقاة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والفقرات‭ ‬أثناء‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك،‭ ‬ففي‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬ستعرض‭ ‬الركن‭ ‬الخامس‭ (‬حلقة‭ ‬العيد‭) ‬في‭ ‬9‭ ‬صباحاً،‭ ‬وبعدها‭ ‬برنامج‭ ‬العيد‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬صباحاً،‭ ‬وستقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬المسرحيات‭ ‬خلال‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المُبارك‭ ‬في‭ ‬2‭.‬30‭ ‬ظهراً‭ ‬تتضمن‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬مسرحية‭ ‬بيت‭ ‬بو‭ ‬سند،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬ستبث‭ ‬مسرحية‭ ‬هلوسة،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬مسرحية‭ ‬عنتر‭ ‬المفلتر‭. ‬كما‭ ‬وستتضمن‭ ‬سهرة‭ ‬العيد‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬سما‭ ‬دبي‭ ‬حفل‭ ‬للفنان‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬العيد،‭ ‬والفنان‭ ‬الرائع‭ ‬ماجد‭ ‬المهندس‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أيام‭ ‬العيد،‭ ‬وحفل‭ ‬النجمة‭ ‬أصالة‭ ‬ثالث‭ ‬أيام‭ ‬العيد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لبث‭ ‬حفل‭ ‬الفنان‭ ‬رابح‭ ‬صقر‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬أيام‭ ‬العيد‭.‬

ومن‭ ‬البرامج‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬تبثها‭ ‬قناة‭ ‬سما‭ ‬دُبي‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك‭ ‬برنامج‭ ‬ولفة‭ ‬العيد،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬منوّع‭ ‬يعنى‭ ‬بالطبخ‭ ‬واستضافة‭ ‬المهتمين‭ ‬بإعداد‭ ‬الاطباق‭ ‬التقليدية‭ ‬والمبتكرة،‭ ‬ويبث‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬العيد‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬11‭.‬30‭ ‬صباحاً‭. ‬وكذلك‭ ‬برنامج‭ ‬نبض‭ ‬القصيد،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬شعري‭ ‬يعنى‭ ‬بالشعر‭ ‬النبطي‭ ‬يستضيف‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬شعراء‭ ‬الامارات‭ ‬المرموقين،‭ ‬ويُذاع‭ ‬في‭ ‬8‭.‬30‭ ‬مساء‭ ‬أول‭ ‬وثاني‭ ‬أيام‭ ‬العيد‭ ‬ويعاد‭ ‬ثالث‭ ‬أيام‭ ‬العيد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬عيديتي‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬خاص‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬ويذاع‭ ‬في‭ ‬6‭.‬30‭ ‬مساء‭ ‬أول‭ ‬وثاني‭ ‬أيام‭ ‬العيد‭ ‬ويعاد‭ ‬ثالث‭ ‬يوم‭.‬