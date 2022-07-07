شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع النصر السعودي يشترط لفسخ عقده بالتراضي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وضع الأرجنتيني فونيس موري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، شروطه لفسخ عقده مع العالمي بالتراضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة الميدان الرياضي، أن الأرجنتيني فونيس موري، طالب إدارة نادي ‎النصر السعودي، بالحصول على كافة مستحقاته المتبقية والمتأخرة، من أجل فسخ العقد بالتراضي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

متى تعاقد النصر مع فونيس موري؟

فونيس موري

وكانت إدارة نادي النصر السعودي، تعاقدت مع المدافع الأرجنتيني فونيس موري، في انتقالات الصيف الماضي 2021، قادمًا من صفوف فياريال الإسباني.

ماذا قدم موري مع النصر؟

وخاض فونيس موري، صاحب الـ33 عامًا، رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، 23 مباراة.

ماهو آخر لقب توج به النصر السعودي؟

وكان آخر ألقاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، هو لقب كأس السوبر السعودي عام 2020.