شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الزوري مستمر مع أبها موسم جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مجلس إدارة أبها نادي برئاسة أحمد الحديثي تجديد عقد لاعبه عبد الله الزوري من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد

وقد أعلن نادي أبها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تجديد عقد عبد الله الزوري لمدة موسم جديد.

وذلك بعد أن تردد وجود مفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله من أجل إنضمامه إلى فريق العدالة ومفاوضات آخرى مع نادي الخليج ولكن قد حسم الزوري وجهته في العام المقبل بالبقاء مع نادي أبها.

من هو عبد الله الزوري؟

عبدالله الزوري

ويلعب صاحب ال 34 عام في مركز الظهير الأيسر الذي بدأ مسيرته مع نادي النهضة وتدرج في مختلف الفئات السنية حتى إنضم إلى نادي الهلال في عام 2006 وظل متواجد في صفوف الفريق حتى عام 2018 ثم انتقل إلى نادي الوحدة ومنها إلى الشباب ثم إنضم الموسم الماضي في انتقالات يناير إلى صفوف نادي أبها.

وقد نجح نادي أبها من إنهاء الموسم المنقضي من كأس دوري محمد بن سلمان وهو يحتل المركز التاسع بعد أن جمع 35 نقطة