شكرا لقرائتكم خبر عن الجدول كامل.. تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد منتخب مصر لكرة اليد لبداية الرحلة الخاصة بالدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا لكرة اليد وذلك في النسخة التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من يوم الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ومن المُنتظر أن يبدأ أبناء الفراعنة مبارياتهم في البطولة يوم 11 يوليو بمواجهة المنتخب الكاميروني في المواجهة التي ستكون هامة للغاية في البطولة التي تعد البوابة الرئيسية الخاصة بالوصول إلى نهائيات كأس العالم.

وستحاول البعثة المصرية تعويض آثار الهزيمة التي مُني بها رفقاء علي زين في نهائي دوري العاب البحر المتوسط أمام المنتخب الاسباني وتعد تلك المواجهة هي الحافز لديهم لتقديم أفضل المستويات والروح القتالية التي تسمح لهم بتخطي المنافسين في البطولة التي تنتهي يوم الثلاثاء 19 من يوليو.

مجموعة منتخب مصر في كأس إفريقيا لكرة اليد

أوقعت قرعة البطولة المنتخب المصري في طريق المنتخب المغربي والمنتخب الكاميروني الذي سيلاقيه أبناء الفراعنة في أولى المواجهات وافتتاحية المنافسات.

جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022

يخوض المنتخب المصري أولى مبارياته في البطولة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ضد الكاميرون يوم 11 يوليو قبل أن يصطدم بمنتخب المغرب يوم 13 يوليو في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

وإليكم الجدول الكامل لمباريات النمتخب المصري في دور المجموعات:-