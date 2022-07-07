“الصحة” تُجهّز 93 مركزاً صحياً بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
جهّزت وزارة الصحة مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعد من أهم النقاط الصحية في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة؛ وذلك لانتشارها الواسع من خلال 93 مركزاً صحياً موزعة حسب النطاق الجغرافي، لتشمل جميع المشاعر المقدسة بمنى والجمرات وعرفات ومزدلفة، مما يمكن وصول ضيوف الرحمن لها بشكل سريع ومباشر، وتحتوي على كل التجهيزات اللازمة من أدويه ومختبرات.
وتُقدّم تلك المراكز العديد من الخدمات الصحية من عيادات عامة وخدمات عاجلة للمصابين بالجروح والإجهاد الحراري، كما تُقدّم الخدمات اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، من خلال كوادر صحية وإدارية ذات كفاءة عالية تعمل على مدار الساعة وبشكل يومي دون انقطاع.
وأنهت اللجان الإشرافية لضمان جودة الخدمات الصحية، والدورات التدريبية والتنشيطية لتأكيد تطبيق أحدث الممارسات العالمية في العديد من المجالات، التي تشمل مكافحة العدوى والإسعافات الأولية والتعامل مع الأمراض السارية والمعدية وخطط الإخلاء والتعامل مع الكوارث في حال وقوعها لا سمح الله.
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ويتلقى الحجاج عند منافذ دخولهم ومقار بعثاتهم التثقيف الصحي الذي يتضمن عدة محاور، أهمها: كيفية الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس والأمراض التنفسية والجلدية. فيما تتواصل خدمات مركز الاتصال ٩٣٧ لتقديم الاستشارات الطبية الهاتفية.
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