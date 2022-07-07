فلسطين تشيد بجهود المملكة لتسهيل حج ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أشاد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ حاتم البكري بالجهود العظيمة المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل وراحة حج ضيوف الرحمن من خلال وزارة الحج والعمرة وكل الجهات العاملة في الحج.

وأثنى الوزير الفلسطيني على الخدمات التي تقدمها شركة مطوفي حجاج الدول العربية لتيسير رحلة الحاج طوال تواجده في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال خلال زيارته لمقر الشركة: “وجدنا خلال حضورنا استقبالاً مميزاً، وشرحاً وافياً عن الخدمات المقدمة للحجاج في هذا العام، وهي خدمات مميزة تعكس الاستقرار النفسي والهدوء والأمان والسكينة على الحجاج”.

وأضاف: “هيأت الشركة كل الإمكانيات بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن بعد العزيز، ورؤية ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله – وهذه رؤية تتمخض عنها تهيئة كل الخدمات المتاحة بين يدي هذه الشركة لخدمة الحجاج بشكل عام وحجاج الدول العربية بشكل خاص”.

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وأضاف الشيخ البكري: “أستطيع أن أقول إن الإمكانيات المتاحة كبيرة جداً وإن شاء الله سيكون إنعكاسها على الحجيج المزيد من السهولة واليسر في المشاعر المقدسة”.

وزاد الوزير: “نحن كحجاج فلسطين رأينا الترحاب الكبير والاستقبال الحار والإحساس المرهف عند الشعب السعودي الكريم، وهذا كله يدلل على مدى التعاون والتنسيق العالي بين مكتب شؤون حجاج فلسطين، وإخواننا في الشركة التي ترعى شؤون الحجيج، وأنا مطمئن لكل الأعمال التي أقامتها وستقيمها هذا الموسم لراحة ضيوف الرحمن”.

واجتمع الوزير خلال زيارته لمقر الشركة مع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج الأستاذ ماهر جمال، ونائبه الأستاذ محمد معاجيني، وعضو مجلس الإدارة العضو المنتدب المهندس عباس قطان، وعضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع شمال الجزيرة الأستاذ فؤاد بشارة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة في مقر الشركة بمكة المكرمة، وتطرق الاجتماع إلى ترتيبات الحجاج الفلسطينيين هذا الموسم.

وتمحور الاجتماع أيضاً حول خطط الحج المطبقة هذا الموسم في المشاعر لخدمة قرابة 2988 حاجاً فلسطينياً يؤدون النسك هذا الموسم، بما فيها تحركاتهم من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة والعودة خلال رحلة الحج، بجانب تجهيزات المخيمات وكافة الأمور المتعلقة بتسهيل الحج على ضيوف الرحمن من حجاج فلسطين.

من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ماهر جمال على حرص شركة مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.