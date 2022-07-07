على مساحة تتجاوز 9 آلاف متر مربع.. افتتاح المستشفى الخليجي الأمريكي 20 يوليو الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المستشفى الخليجي الأمريكي، أحد المستشفيات متعددة التخصصات الرائدة في مملكة البحرين، استكماله لاستعدادات إطلاق أول فرع له في المملكة، ومن المتوقع أن يبدأ خدماته بتاريخ 20 يوليو هذا العام. ويقع المستشفى في منطقة السهلة على شارع الشيخ سلمان وبمحاذاة شارع الشيخ عيسى بن سلمان الحيويين، في حين تبلغ مساحته 9270 مترًا مربعًا ويتسع لـ65 سريرًا في المرحلة الأولى من بدء العمل في المستشفى.
هذا ويضم المستشفى خمس غرف عمليات مجهزة تجهيزًا كاملاً للعمليات الكبيرة، وغرف الإنعاش، ووحدات العناية المركزة، وغرف العمليات الخاصة للولادة العادية والولادة القيصرية وحضانة مجاورة لها، ووحدة عناية مركزة لحديثي الولادة، بالإضافة إلى قسم طوارئ مجهز لاستقبال المرضى على مدار الساعة ووحدة إسعاف.
وبهذه المناسبة، أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة المستشفى الخليجي الأمريكي السيد حسين بن سلمان العويناتي بأنه قد تم إنشاء المستشفى بالتماشي مع تعافي القطاع الطبي في المملكة من تبعات تفشي الجائحة خلال الفترة السابقة، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة الموقرة، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للقطاع، مما ساهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة.
وصرّح العويناتي بالقول: «لقد تم تجهيز المستشفى الخليجي الأمريكي وفقًا لأحدث وأعلى المعايير الدولية للمرافق الطبية، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية المرموقة. وتم إنشاء المستشفى بهدف تقديم أرقى الخدمات الطبية لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الحالات البسيطة أو الحرجة، حيث يضم عيادات متخصصة لتقديم أفضل الخدمات الطبية، منها عيادة الأمراض الجلدية والتجميل، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة طب الأسنان، وعيادة للولادة وأمراض النساء بمفهوم جديد وخصوصية تامة. علاوة على ذلك، تشمل التخصصات في المستشفى أيضًا طب الأطفال والجهاز الهضمي والمناظير والطب الباطني والمسالك البولية والأعصاب وجراحة العظام، بالإضافة إلى صيدلية ومختبرات حديثة وعيادة علاج طبيعي مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة في هذا المجال».
لقد تم إنشاء المستشفى الخليجي الأمريكي بتصميم فريد من قبل مجموعة من المصممين الإيطاليين من أصحاب الخبرة الطويلة في تصميم المستشفيات الكبرى حول العالم، ليشمل تفاصيل داخلية وخارجية جذابة تتناسب مع طبيعة مجتمع دول مجلس التعاون الخليجي وتتوافق مع المعايير الدولية للمرضى وبما يتماشى مع اشتراطات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. ويعمل الفريق الطبي والإداري المتميز في المستشفى على إعداد خطة لبرامج مبتكرة تخدم السياحة العلاجية في المملكة لتقديم خدمات طبية متميزة ترتقي بالخدمات الطبية التي تقدم في مملكة البحرين، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.
وأضاف العويناتي بالقول: «سيفتتح المستشفى أبوابه لاستقبال المرضى والزوار بدءًا من تاريخ 20 يوليو الجاري، وذلك على الرغم من آثار جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» على أسعار المعدات الطبية وصعوبة توفرها، والتي كانت من التحديات الرئيسية التي واجهتنا. يدرك المتخصصون في المجال الطبي جيدًا حجم التحديات التي تواجههم في تقديم خدمة مميزة، وهوامش الربح والخسارة، وحجم المصاريف الإدارية. وبالرغم من ذلك، لدينا إيمان راسخ بالرسالة الإنسانية النبيلة، وهي خدمة المواطنين والمقيمين والزوار في مملكة البحرين بأقصى درجات العناية والصدق والتفاني».
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