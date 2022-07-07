على مساحة تتجاوز 9 آلاف متر مربع.. افتتاح المستشفى الخليجي الأمريكي 20 يوليو الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬المستشفى‭ ‬الخليجي‭ ‬الأمريكي،‭ ‬أحد‭ ‬المستشفيات‭ ‬متعددة‭ ‬التخصصات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬استكماله‭ ‬لاستعدادات‭ ‬إطلاق‭ ‬أول‭ ‬فرع‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬خدماته‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬يوليو‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬ويقع‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬السهلة‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬وبمحاذاة‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الحيويين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحته‭ ‬9270‭ ‬مترًا‭ ‬مربعًا‭ ‬ويتسع‭ ‬لـ65‭ ‬سريرًا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.‬

هذا‭ ‬ويضم‭ ‬المستشفى‭ ‬خمس‭ ‬غرف‭ ‬عمليات‭ ‬مجهزة‭ ‬تجهيزًا‭ ‬كاملاً‭ ‬للعمليات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وغرف‭ ‬الإنعاش،‭ ‬ووحدات‭ ‬العناية‭ ‬المركزة،‭ ‬وغرف‭ ‬العمليات‭ ‬الخاصة‭ ‬للولادة‭ ‬العادية‭ ‬والولادة‭ ‬القيصرية‭ ‬وحضانة‭ ‬مجاورة‭ ‬لها،‭ ‬ووحدة‭ ‬عناية‭ ‬مركزة‭ ‬لحديثي‭ ‬الولادة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬طوارئ‭ ‬مجهز‭ ‬لاستقبال‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬ووحدة‭ ‬إسعاف‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬مؤسس‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المستشفى‭ ‬الخليجي‭ ‬الأمريكي‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬العويناتي‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬المستشفى‭ ‬بالتماشي‭ ‬مع‭ ‬تعافي‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬تفشي‭ ‬الجائحة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة،‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬للقطاع،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬مشجعة‭.‬

وصرّح‭ ‬العويناتي‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬المستشفى‭ ‬الخليجي‭ ‬الأمريكي‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحدث‭ ‬وأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬للمرافق‭ ‬الطبية،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة‭. ‬وتم‭ ‬إنشاء‭ ‬المستشفى‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬أرقى‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الحالات‭ ‬البسيطة‭ ‬أو‭ ‬الحرجة،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬عيادات‭ ‬متخصصة‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية،‭ ‬منها‭ ‬عيادة‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬والتجميل،‭ ‬وعيادة‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة،‭ ‬وعيادة‭ ‬طب‭ ‬الأسنان،‭ ‬وعيادة‭ ‬للولادة‭ ‬وأمراض‭ ‬النساء‭ ‬بمفهوم‭ ‬جديد‭ ‬وخصوصية‭ ‬تامة‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تشمل‭ ‬التخصصات‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬أيضًا‭ ‬طب‭ ‬الأطفال‭ ‬والجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬والمناظير‭ ‬والطب‭ ‬الباطني‭ ‬والمسالك‭ ‬البولية‭ ‬والأعصاب‭ ‬وجراحة‭ ‬العظام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صيدلية‭ ‬ومختبرات‭ ‬حديثة‭ ‬وعيادة‭ ‬علاج‭ ‬طبيعي‭ ‬مجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬المعدات‭ ‬والأجهزة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‮»‬‭.‬

لقد‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬المستشفى‭ ‬الخليجي‭ ‬الأمريكي‭ ‬بتصميم‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المصممين‭ ‬الإيطاليين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬المستشفيات‭ ‬الكبرى‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ليشمل‭ ‬تفاصيل‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭ ‬جذابة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬مجتمع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وتتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬للمرضى‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬اشتراطات‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭. ‬ويعمل‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬والإداري‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬خطة‭ ‬لبرامج‭ ‬مبتكرة‭ ‬تخدم‭ ‬السياحة‭ ‬العلاجية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬متميزة‭ ‬ترتقي‭ ‬بالخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬قريبًا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقات‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

وأضاف‭ ‬العويناتي‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬سيفتتح‭ ‬المستشفى‭ ‬أبوابه‭ ‬لاستقبال‭ ‬المرضى‭ ‬والزوار‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬20‭ ‬يوليو‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬‮«‬كوفيد‭-‬19‮»‬‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬المعدات‭ ‬الطبية‭ ‬وصعوبة‭ ‬توفرها،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬واجهتنا‭. ‬يدرك‭ ‬المتخصصون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي‭ ‬جيدًا‭ ‬حجم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجههم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬مميزة،‭ ‬وهوامش‭ ‬الربح‭ ‬والخسارة،‭ ‬وحجم‭ ‬المصاريف‭ ‬الإدارية‭. ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬لدينا‭ ‬إيمان‭ ‬راسخ‭ ‬بالرسالة‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة،‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزوار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬العناية‭ ‬والصدق‭ ‬والتفاني‮»‬‭.‬