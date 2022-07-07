أمير الرياض يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض -بمشيئة الله- بعد غدٍ السبت صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

كما يستقبل سموه في قصر الحكم عقب صلاة العيد جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.