جونسون يعلن استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، استقالته من منصبه، مستجيباً لدعوات من أعضاء حكومته ونواب مجلس العموم من حزب المحافظين.
ودعا جونسون (58 عامًا) لاختيار رئيس وزراء جديد لبريطانيا، مضيفاً أنه سيتولى القيام بالأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة وحزب المحافظين.
ورغم إصرار جونسون خلال خطاب أمس في مجلس العموم البريطاني على البقاء في منصبه، إلا أن تواصل استقالات أعضاء حكومته والتي وصلت إلى 55 وزيراً ومسؤولاً؛ أجبرته على التنحي.
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