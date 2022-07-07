شكرا لقرائتكم خبر عن ثبت الآن.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الرجاء والوداد في كأس المغرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية اليوم الخميس لمشاهدة الديربي المرتقب الذي يجمع بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي ونادي الرجاء في الموقعة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرش للعام الجاري 2022.

مباراة الوداد والرجاء

وتقام مباراة اليوم من دون حضور جماهيري حيث يبحث كل فريق عن الطريقة التي يمكن بواسطتها العبور إلى المربع الذهبي من أجل محاولة الزحف نحو الحصول على اللقب.

حيث سبق وأن نجح وداد الأمة في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري والبطولة المغربي “ الدوري ” ويسعى نحو خطف وإقتناص الثلاثية التاريخية.

وفي الجانب المقابل تحاول النسور الخضراء تعويض خسارة لقب الدوري وتأمل في أن ينقذ اللاعبون الموسم بلقب كأس العرش ومصالحة الجماهير.

موعد مباراة الوداد والرجاء في كأس العرش المغربي 2022

الرجاء والوداد

ومن المُنتظر أن تنطلق الموقعة النارية بين العملاقين في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والوداد في كأس العرش

أما عن القنوات التي تتولى نقل تلك المواجهة فإنها ستكون متاحة عبر قناة المغربية الرياضية التي يمكن الحصول عليها وفق التردد التالي:-