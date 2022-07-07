شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك يفتح النار على طارق حامد بعد اقترابه من اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال النجم المصري طارق حامد لاعب فريق الزمالك هو الاسم الأكثر اثارة للجدل خلال الأيام الماضية في فترة الانتقالات الصيفية.

وتشير جميع الأنباء إلى انضمام طارق حامد في صفقة نارية لصفوف فريق اتحاد جدة السعودي وهو الأمر الذي اشعل غضب جمهور نادي الزمالك وجماهيره السابقين.

وهاجم بعض نجوم نادي الزمالك السابقين تصرف طارق حامد خاصة وأنه تغيب عن الفريق منذ أكثر من شهرين دون ابلاغ الإدارة.

أحمد عيد عبد الملك يهاجم طارق حامد

أحمد عيد عبد الملك

ووجه أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، هجوما حادا على طارق حامد في احدى البرامج التليفزيونية قائلا:"مصدوم بسبب ما فعله طارق حامد.. طارق حامد لاعب كبير ورحيله عن نادي الزمالك سيؤثر على جماهيريته داخل مصر".

وأضاف: "طارق حامد هو قائد نادي الزمالك وأحد أبرز اللاعبين داخل القلعة البيضاء آخر سبع سنوات ورحيله بهذه الطريقة أمر غير مقبول لاسم نادي الزمالك واسم طارق حامد شخصيا".

وتابع:" بن شرقي على الرغم من أنه ليس اللاعب المصري ولكنه حتى الآن متواجد داخل الزمالك واحترم عقوده حتى اللحظة الأخيرة، قد يرحل في النهاية ولكن استمراره حتى الآن مع الزمالك يدل على احترافيته".

وأختتم:" كنت أتمنى مواصلة طارق حامد مشواره مع نادي الزمالك حتى النهاية أو على الأقل رحيله بشكل يليق، ولكن الآن سأوافق على أي عقوبة توقعها إدارة الزمالك على اللاعب".