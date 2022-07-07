شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كارلوس إدواردو ينهي علاقته مع أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنهى كارلوس إدواردو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، علاقته مع الراقي بشكل نهائي.

كارلوس إدواردو يرحل عن أهلي جدة

يأتي ذلك وفقًا لما أكدته تقارير صحفية، اليوم الخميس، حيث أوضحت أن كارلوس إدواردو، أنهى عقده مع نادي أهلي جدة، بشكل رسمي.

ويستعد كارلوس إدواردو للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليمثل الفريق بداية من الموسم المقبل.

ماذا قدم كارلوس إدواردو رفقة أهلي جدة؟

وانتقل كارلوس إدواردو، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وخاض رفقة أهلي جدة، 13 مباراة، وسجل 5 أهداف.

مسيرة كارلوس إدواردو مع الهلال السعودي؟

ولعب كارلوس إدواردو، 147 مباراة، وسجل75 هدف، وصنع 18 هدف آخرين.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.