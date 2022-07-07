شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور- نجوم قاموا باداء مناسك الحج والعمرة من قبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشهد تلك الأيام توافد ضيوف بيت الله الحرام من أجل اداء مناسك الحج خلال الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وإتمام الشعائر الخاصة.

وبكل تأكيد يوجد عدد كبير لا يستهان به من اللاعبين العالميين يعتنقون الدين الإسلامي ودائما يحرصوا على التواجد في هذه الأيام في مكة المكرمة لاداء مناسك الحج أو العمرة.

ونستعرض في هذا التقرير بالصور أبرز نجوم الرياضة في العالم الذين توافدوا على بيت الله الحرام

1-مسعود أوزيل:

لاعب ألماني يبلغ من العمر الآن 33 عاما الذي يلعب الآن في الدوري التركي وتحديدا لصالح فريق فنربخشة.

وانتشرت صورة للاعب من قبل أثناء تواجده أمام الكعبة الشريفة عندما كان يؤدي مناسك العمرة أثناء فترة أجازته عندما كان لاعبا لصفوف فرانكفورت الألماني.

2-بوجبا

لاعب فريق مانشستر يونايتد الحالي ويوفنتوس السابق والمعروف عنه تدينه الشديد وحبه للاسلام.

وقام بوجبا من قبل بتأدية مناسك العمرة في شهر رمضان من قبل وانتشرت له صورة أثناء قيامه بالطواف حول الكعبة.

3-أردا توران

هو لاعب تركي خاض تجربة احترافية من قبل كانت أبرز محطاتها برشلونة الإسباني وأتلتيكو مدريد.

وظهر توران في صورة له قب أثناء تواجده بمكة المكرمة وتأديه مناسك العمرة وزيارته للمسجد النبوي.

4-فرانك ريبيري

هو النجم الفرنسي وأحد أبرز النجوم التاريخيين لفريق بايرن ميونخ الألماني.

وتواجد ريبيري من قبل في مكة المكرمة رفقة زميله التركي حميد أتلينتوب لاعب ريال مدريد السابق.

5-كريم بنزيما

هو أحد النجوم المتوهجين مؤخرا على الساحة الرياضية والمعروف بأصله العربي الجزائري إلا أنه يمتلك الجنسية الفرنسية.

نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي تمكن في وقت سابق من انتهاز استبعاده من المنتخب الفرنسي وسافر إلى مكرمة المكرمة لاداء مناسك العمرة.

والتقطت بعض الكاميرات اللاعب أثناء جلوسه وارتداءه زي الخاص بالاحرام.