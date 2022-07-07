الدفاع الروسية: صواريخ عالية الدقة أحبطت محاولة أوكرانية للهجوم على جزيرة “الثعبان”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الدفاع الروسية​، الفريق ​إيغور كوناشينكوف​، عن “إحباط محاولة من جانب ​الجيش الأوكراني​ السيطرة على جزيرة (الثعبان)، بتمام الساعة الخامسة من صباح اليوم الخميس، وتحييد بعض الجنود الأوكرانيين”.

ولفت كوناشينكوف، الى أن “طائرات القوات الجوية الروسية وجهت على الفور ضربة بصواريخ فائقة الدقة على جزيرة الثعبان (زمييني)”.

وبحسب كوناشينكوف، لقد واصلت القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في ​أوكرانيا​، حيث يتكبد العدو خسائر فادحة على جميع الجبهات. ونتيجة للضربات بأسلحة فائقة الدقة للقوات الفضائية الجوية الروسية على المواقع القتالية للقوات الأوكرانية في اتجاه “سوليدار”، فقد بلغ إجمالي خسائر اللواء الآلي رقم 24 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية حوالي 2500 فرد، وهو ما يعادل 60% من قوته.