وزير الخارجية يلتقي نظيره الهندي على هامش اجتماع دول العشرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، في جزيرة بالي الإندونيسية، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الهندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.
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