رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء : “طمني” يتيح للحجاج خدمة البحث عن الأدوية وبدائلها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اختتمت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم ، برامجها التوعوية لقياس وعي الحجاج وتقديم الإرشادات لضمان اتباعهم سلوكًا صحيًا منذ لحظة وصولهم، حيث وفرت الهيئة جناحين توعويين في مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

وأوضح معالي رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي بأن الهيئة مستمرة في اعمالها وتوجدها في منافذ دخول الحجاج الجوية والبرية والبحرية وصولًا إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية.

وأكد الجضعي أن تطبيق “طمني” التابع للهيئة يتيح لحجاج بيت الله الحرام خدمة البحث باسم المستحضر الدوائي أو مسح الباركود المطبوع على العلبة للتعرف على بدائل وأسعار الأدوية، ويوفر التطبيق مجموعة من المعلومات والبيانات لمعرفة التفاصيل حول أي مستحضر دوائي مسجل لدى “الهيئة” مثل دواعي الاستعمال، والأعراض الجانبية، وما الذي يجب معرفته قبل الاستعمال، وغيرها من التفاصيل كالاسم التجاري والعلمي والشكل الصيدلاني والتركيز ووحدته ورقم التسجيل.

يذكر أن “الهيئة” رفعت مجموع اللغات التي تستخدمها لتقديم المعلومات والنصائح التوعوية لضيوف الرحمن إلى 12 لغة من الأكثر تحدثًا بين الحجاج وهي اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والهندية، والبنغالية، والمالاوية (الماليزية)، والبهاسا (الاندونيسية)، والتركية، كما أضافت هذا العام ثلاث لغات جديدة تستخدمها لأول مرة وهي الأسبانية، والروسية، والصينية، وقدمت “الغذاء والدواء” في جناحيها مواد ووسائل إرشادية مطبوعة ومرئية ومسموعة تحوي رسائل توعوية في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، وذلك بهدف توعية حجاج بيت الله الحرام بما يضمن لهم سلامة المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية.