اخبار دوليه – البحرية البريطانية تضبط صواريخًا إيرانية في مياه الخليج كانت في طريقها إلى الحوثيين

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت المملكة المتحدة عن ضبط البحرية الملكية البريطانية لصواريخ إيرانية مهربة يعتقد انها كانت في طريقها لجماعة الحوثيين الارهابية في اليمن، موكدة على مصادرتها لعشرات الطرود التي تحتوي على أسلحة متطورة، بما في ذلك صواريخ أرض-جو ومحركات لصواريخ كروز للهجوم الأرضي.
وقالت الحكومة البريطانية على موقعها الرسمي ان البحرية البريطانية قد صادرت صواريخا إيرانية وأسلحة أخرى خلال عملية امنية روتينية نفذتها سفينة HMS Montrose اوائل العام الجاري، وذلك على متن زوارق سريعة يديرها المهربون في المياه الدولية جنوب إيران. وشملت الأسلحة المضبوطة صواريخ أرض – جو ومحركات لصواريخ كروز للهجوم البري وهو ما يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015).
وذكر البيان ان هذه هي المرة الأولى التي تعترض فيها سفينة حربية تابعة للبحرية البريطانية سفينة تحمل مثل هذه الأسلحة المتطورة القادمة من إيران.
واكدت الحكومة البريطانية على ان العمليات الامنية التي تم خلالها ضبط هذه الاسلحة قد جرت في صبيحة يوم 28 يناير الماضي، وصبيحة 25 فبراير الماضي، حيث كانت المروحية Wildcat المرافقة للسفينة HMS Montrose والمجهزة بأحدث أنظمة الرادار ، تبحث عن السفن التي تهرب البضائع غير المشروعة حين رصد طاقم المروحية سفنًا صغيرة تتحرك بسرعة بعيدًا عن الساحل الإيراني.
فيما قدمت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية USS Gridley دعما عسكري للعملية وذلك من خلال نشر مروحية Seahawk لتوفير المراقبة المستمرة أثناء العمليتين كما طاردت طائرة الهليكوبتر Wildcat السفن وأبلغت السفينة HMS Montrose أنها يمكن أن ترى شحنة مشبوهة على ظهر السفينة.
فيما اقترب فريق من مشاة البحرية الملكية عبر زوارق صغيرة قبل ان يتمكنوا من ايقاف القوارب وتفتيشها قبل اكتشاف عشرات الطرود التي تحتوي على أسلحة متطورة، حيث تمت مصادراتها ونقلها الى السفينة البريطانية HMS Montrose.
من جانبه، اكد وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي على التزام بلاده بدعم القانون الدولي، مشددا على وقوف بلاده في وجه اي عدوان في اوروبا او اعتراض شحنات الأسلحة غير القانونية التي تديم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال الوزير ستواصل المملكة المتحدة العمل لدعم سلام دائم في اليمن وهي ملتزمة بالأمن البحري الدولي حتى تتمكن السفن التجارية من العبور بأمان دون أي تهديد مزعزع للاستقرار.
واوضح الوزير انه قد تمت إعادة الطرود المضبوطة إلى المملكة المتحدة للتحليل الفني الذي كشف عن أن الشحنة تحتوي على محركات صاروخية متعددة للطائرة الإيرانية المنتجة 351 صاروخ كروز هجوم بري ومجموعة من 358 صاروخ أرض – جو. 351 هو صاروخ كروز بمدى 1000 كيلومتر. ويستخدمه الحوثيون بانتظام لضرب أهداف في المملكة العربية السعودية ، كما يتطابق هذا السلاح مع نوع السلاح الذي استخدم لمهاجمة امارة أبو ظبي في 17 يناير 2022 ، والذي ادى إلى مقتل ثلاثة مدنيين.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد استضافت يوم الجمعة 24 يونيو / حزيران ، فريق الخبراء المشكل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 (2014) بشأن النزاع في اليمن حيث تفقدت اللجنة الأسلحة المضبوطة وتلقت إحاطة فنية من محللي استخبارات الدفاع في المملكة المتحدة.
من جانبه، اكد قائد سفينة HMS Montrose ، القائد كلير طومسون على ان العمليات التي نفذتها قوات المهام التابعة له تدلل على مهنية والتزام البحرية الملكية بتعزيز الاستقرار في هذه المنطقة.
وقال القائد طومسون « أنا فخور للغاية بطاقمي – بحارة البحرية الملكية وأطقم الطائرات ومشاة البحرية الملكية المشاركين في هذه المساعي والتأثير الإيجابي الكبير الذي يتركونه في الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد في البحر.
يذكر ان المملكة المتحدة تحتفظ بوجود دائم في الشرق الأوسط ، حيث تم نشر HMS Montrose في المنطقة منذ أوائل عام 2019 ، لتدعم نشاط عمليات الأمن البحري متعددة الجنسيات وتحمي مصالح المملكة المتحدة وحلفائها. وتعمل السفينة تحت سيطرة وتوجيه قيادة الدعم البحري التابع ل البحرية البريطانية (UKMCC) ، ومقرها البحرين.
كما تدعم البحرية البريطانية عمليات الامن في منطقة مهام الخليج الأوسع ، حيث تعمل سفينة HMS Montrose بانتظام جنبًا إلى جنب مع الشركاء الدوليين كجزء من تحالف القوات البحرية المشتركة (CMF) الذي يضم 38 دولة. وتعتبر قوة مهام CMF أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم ، وهي موجودة لمواجهة الانشطة الغير الشرعية. كما شاركت سفينة HMS Montrose – وهي فرقاطة من النوع 23 – في العديد من العمليات الناجحة لضبط المخدرات غير المشروعة في خليج عمان ، وكان آخرها في يناير الماضي عندما تمت مصادرة ما قيمته 15 مليون جنيه إسترليني من الهيروين والميثامفيتامين والحشيش والماريجوانا.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – البحرية البريطانية تضبط صواريخًا إيرانية في مياه الخليج كانت في طريقها إلى الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.