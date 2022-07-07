اخبار دوليه – البحرية البريطانية تضبط صواريخًا إيرانية في مياه الخليج كانت في طريقها إلى الحوثيين

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬لصواريخ‭ ‬إيرانية‭ ‬مهربة‭ ‬يعتقد‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬لجماعة‭ ‬الحوثيين‭ ‬الارهابية‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬موكدة‭ ‬على‭ ‬مصادرتها‭ ‬لعشرات‭ ‬الطرود‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬متطورة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬صواريخ‭ ‬أرض‭-‬جو‭ ‬ومحركات‭ ‬لصواريخ‭ ‬كروز‭ ‬للهجوم‭ ‬الأرضي‭.‬

وقالت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الرسمي‭ ‬ان‭ ‬البحرية‭ ‬البريطانية‭ ‬قد‭ ‬صادرت‭ ‬صواريخا‭ ‬إيرانية‭ ‬وأسلحة‭ ‬أخرى‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬امنية‭ ‬روتينية‭ ‬نفذتها‭ ‬سفينة‭ ‬HMS Montrose‭ ‬اوائل‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬زوارق‭ ‬سريعة‭ ‬يديرها‭ ‬المهربون‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الدولية‭ ‬جنوب‭ ‬إيران‭. ‬وشملت‭ ‬الأسلحة‭ ‬المضبوطة‭ ‬صواريخ‭ ‬أرض‭ – ‬جو‭ ‬ومحركات‭ ‬لصواريخ‭ ‬كروز‭ ‬للهجوم‭ ‬البري‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يخالف‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‭ ‬2216‭ (‬2015‭).‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تعترض‭ ‬فيها‭ ‬سفينة‭ ‬حربية‭ ‬تابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬البريطانية‭ ‬سفينة‭ ‬تحمل‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأسلحة‭ ‬المتطورة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬إيران‭.‬

واكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬العمليات‭ ‬الامنية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬ضبط‭ ‬هذه‭ ‬الاسلحة‭ ‬قد‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬صبيحة‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬وصبيحة‭ ‬25‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬المروحية‭ ‬Wildcat‭ ‬المرافقة‭ ‬للسفينة‭ ‬HMS Montrose‭ ‬والمجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬أنظمة‭ ‬الرادار‭ ‬،‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تهرب‭ ‬البضائع‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬حين‭ ‬رصد‭ ‬طاقم‭ ‬المروحية‭ ‬سفنًا‭ ‬صغيرة‭ ‬تتحرك‭ ‬بسرعة‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الساحل‭ ‬الإيراني‭.‬

فيما‭ ‬قدمت‭ ‬المدمرة‭ ‬التابعة‭ ‬للبحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬USS Gridley‭ ‬دعما‭ ‬عسكري‭ ‬للعملية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬مروحية‭ ‬Seahawk‭ ‬لتوفير‭ ‬المراقبة‭ ‬المستمرة‭ ‬أثناء‭ ‬العمليتين‭ ‬كما‭ ‬طاردت‭ ‬طائرة‭ ‬الهليكوبتر‭ ‬Wildcat‭ ‬السفن‭ ‬وأبلغت‭ ‬السفينة‭ ‬HMS Montrose‭ ‬أنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬شحنة‭ ‬مشبوهة‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬السفينة‭.‬

فيما‭ ‬اقترب‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬مشاة‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬عبر‭ ‬زوارق‭ ‬صغيرة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬ايقاف‭ ‬القوارب‭ ‬وتفتيشها‭ ‬قبل‭ ‬اكتشاف‭ ‬عشرات‭ ‬الطرود‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬متطورة،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مصادراتها‭ ‬ونقلها‭ ‬الى‭ ‬السفينة‭ ‬البريطانية‭ ‬HMS Montrose‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬اكد‭ ‬وزير‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬البريطانية‭ ‬جيمس‭ ‬هيبي‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬بلاده‭ ‬بدعم‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬وقوف‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬اي‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬او‭ ‬اعتراض‭ ‬شحنات‭ ‬الأسلحة‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تديم‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬ستواصل‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬العمل‭ ‬لدعم‭ ‬سلام‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وهي‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالأمن‭ ‬البحري‭ ‬الدولي‭ ‬حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬من‭ ‬العبور‭ ‬بأمان‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬مزعزع‭ ‬للاستقرار‭. ‬

واوضح‭ ‬الوزير‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬إعادة‭ ‬الطرود‭ ‬المضبوطة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬للتحليل‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الشحنة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬محركات‭ ‬صاروخية‭ ‬متعددة‭ ‬للطائرة‭ ‬الإيرانية‭ ‬المنتجة‭ ‬351‭ ‬صاروخ‭ ‬كروز‭ ‬هجوم‭ ‬بري‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬358‭ ‬صاروخ‭ ‬أرض‭ – ‬جو‭. ‬351‭ ‬هو‭ ‬صاروخ‭ ‬كروز‭ ‬بمدى‭ ‬1000‭ ‬كيلومتر‭. ‬ويستخدمه‭ ‬الحوثيون‭ ‬بانتظام‭ ‬لضرب‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يتطابق‭ ‬هذا‭ ‬السلاح‭ ‬مع‭ ‬نوع‭ ‬السلاح‭ ‬الذي‭ ‬استخدم‭ ‬لمهاجمة‭ ‬امارة‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬يناير‭ ‬2022‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬ادى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدنيين‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية‭ ‬قد‭ ‬استضافت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬24‭ ‬يونيو‭ / ‬حزيران‭ ‬،‭ ‬فريق‭ ‬الخبراء‭ ‬المشكل‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬2140‭ (‬2014‭) ‬بشأن‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬حيث‭ ‬تفقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأسلحة‭ ‬المضبوطة‭ ‬وتلقت‭ ‬إحاطة‭ ‬فنية‭ ‬من‭ ‬محللي‭ ‬استخبارات‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬اكد‭ ‬قائد‭ ‬سفينة‭ ‬HMS Montrose‭ ‬،‭ ‬القائد‭ ‬كلير‭ ‬طومسون‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬قوات‭ ‬المهام‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬تدلل‭ ‬على‭ ‬مهنية‭ ‬والتزام‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬بتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬القائد‭ ‬طومسون‭ ‬‮«‬‭ ‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬للغاية‭ ‬بطاقمي‭ – ‬بحارة‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬وأطقم‭ ‬الطائرات‭ ‬ومشاة‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المساعي‭ ‬والتأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يتركونه‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الدولي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬في‭ ‬البحر‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تحتفظ‭ ‬بوجود‭ ‬دائم‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬HMS Montrose‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬أوائل‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬،‭ ‬لتدعم‭ ‬نشاط‭ ‬عمليات‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬وتحمي‭ ‬مصالح‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها‭. ‬وتعمل‭ ‬السفينة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬وتوجيه‭ ‬قيادة‭ ‬الدعم‭ ‬البحري‭ ‬التابع‭ ‬ل‭ ‬البحرية‭ ‬البريطانية‭ (‬UKMCC‭) ‬،‭ ‬ومقرها‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬تدعم‭ ‬البحرية‭ ‬البريطانية‭ ‬عمليات‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مهام‭ ‬الخليج‭ ‬الأوسع‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬سفينة‭ ‬HMS Montrose‭ ‬بانتظام‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬الدوليين‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬المشتركة‭ (‬CMF‭) ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬38‭ ‬دولة‭. ‬وتعتبر‭ ‬قوة‭ ‬مهام‭ ‬CMF‭ ‬أكبر‭ ‬شراكة‭ ‬بحرية‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬موجودة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الانشطة‭ ‬الغير‭ ‬الشرعية‭. ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬سفينة‭ ‬HMS Montrose‭ – ‬وهي‭ ‬فرقاطة‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬23‭ – ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬الناجحة‭ ‬لضبط‭ ‬المخدرات‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬عمان‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬تمت‭ ‬مصادرة‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬الهيروين‭ ‬والميثامفيتامين‭ ‬والحشيش‭ ‬والماريجوانا‭.‬