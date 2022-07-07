فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض يحدد مصليات عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض استعداداته لتهيئة وتجهيز ما مجموعه (10) مصليات مكشوفة بمدينة الرياض؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ..
وحددت الوزارة مصلى العيد الكبير بوسط المدينة، ومصليات الأعياد في أحياء الشفاء، والسويدي، والفريان، ومنفوحة القديمة، والربوة، والمصانع، والفواز، وضاحية الحائر، ومنفوحة، بالإضافة إلى جميع الجوامع بمدينة الرياض.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض عبدالله بن نشاط السبيعي، أن صلاة العيد ستقام بإذن الله بعد شروق الشمس بربع ساعة في تمام الساعة (5:25) صباحا حسب تقويم أم القرى.
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