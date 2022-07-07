درجات الحرارة المتوقعة على مكة والمشاعر المقدسة تصل إلى 43 درجة مئوية

وقع المركز الوطني للأرصاد بأن تتراوح درجات الحرارة العظمى على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة , اليوم, ما بين 28 - 43 درجة مئوية مع نشاط في الرياح السطحية قد تثير الأتربة تتراوح سرعتها من 10 إلى 38 كيلو متر في الساعة. وبين المركز أن حالة السماء "صحو", واتجاه الرياح "شمالية إلى شمالية غربية وجنوبية غربية ليلاً", مضيفاً أن نسبة الرطوبة ستتراوح بين 10 إلى 75%.



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