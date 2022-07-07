شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الأهلي المصري يوافق على رحيل أليو ديانج ويستقر على بديله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وافق فريق الكرة الأول بنادي الأهلي المصري على بيع محترفه الدولي المالي أليو ديانج الذي يقترب من خوض تجربة إحتراف خارجية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مع وجود شرط من إدارة القلعة الحمراء يتمثل في وصول عرض مناسب للحصول على خدماته للسماح برحيله.

الأهلي يوافق على رحيل اليو ديانج

ويخطط فريق الكرة الأول بنادي الأهلي خلال الفترة القادمة لتجديد الدماء فيما يخص منطقة وسط الملعب خاصةً أن اللاعب طلب الحصول على فرصة اللعب في الدوريات الأوروبية وهو ما يجعل الإدارة الحمراء تتأهب وصول عرض رسمي لضمه.

قبل أن ينشر الاتحاد المالي لكرة القدم رسالة مثيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها عن موقع AFRICA FOOT UNITED “أليو ديانج يقترب من أندرلخت”.

وعلق الاتحاد المالي: “سيكون أليو ديانج فى أندرلخت ولن يعارض اللاعب فكرة الانضمام للنادى البلجيكى”.

الاهلي المصري يجهز بديل اليو ديانج

وتجهز إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية خطة بديلة لتعويض رحيل اليو ديانج عن الفريق الأحمر بعد الدخول في مفاوضات متقدمة مع اللاعب الدولي الجزائري أحمد القندوسي

وعلم موقع “ السعودية سبورت 365 ” أن جهاز الكرة بالنادي الأهلي لا يمانع خطوة بيع الدولي المالي ولكن حال وصول عرض بقيمة 5 مليون دولار لضمه.

ومن المُنتظر أن تشهد الفترة القادمة تجهيز خطة التوقيع مع أحمد القندوسي لاعب وفاق سطيف الجزائري بعد المستوى المميز الذي ظهر به في النسخة الماضية من دوري أبطال ألإريقيا ونال به إشادة جهاز الكرة بالقلعة الحمراء.

من هو أليو ديانج ؟

لاعب كرة قدم مالي يبلغ من العمر 24 عامًا حيث ولد يوم السادس عشر من شهر أكتوبر للعام 1997 ويرتدي القميص رقم 15 مع القلعة الحمراء ويلعب في مركز وسط الملعب المدافع.

شارك مع النادي الأهلي 40 مباراة نجح خلالهم في تسجيل هدف واحد وتحصل على ستة بطاقات صفراء وبطاقة حمراء