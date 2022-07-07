شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتمل وصول حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة ، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث وصل صباح اليوم الخميس الثامن من شهر ذي الحجة آخر دفعات حجاج أسر شهداء الواجب ، قادمين من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى حجاج جمهوريتي باكستان وطاجكستان المستضافين ضمن البرنامج، إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة جوار الحرم المكي الشريف .

ونقل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله التويجري، المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج و العمرة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنياً لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وإقامة سعيدة.

كما نقل لهم تهاني معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمشاركتهم ضمن البرنامج لأداء فريضة الحج على نفقة الملك، راجياً من الله أن يتقبل منهم مناسكهم.

يشار إلى أن اللجان المنظمة قد عملت منذ وقت مبكر على تسهيل الإجراءات لاستقبال طلائع الحجاج وتذليل الصعوبات كافة من خلال القيام بعملية إصدار التصاريح والنقل والتسكين وغيرها من الخدمات للضيوف.