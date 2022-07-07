محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬يبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة

كانت هذه تفاصيل خبر ‏المملكة ترحب باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن وتؤكد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز ‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.