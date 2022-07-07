اخبار الخليج – لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تعقد‭ ‬اجتماعها‭ ‬وتبحث‭ ‬مستجدات‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬اجتماعها‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬بحث‭ ‬ومتابعة‭ ‬أخر‭ ‬مستجدات‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭. ‬وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬الدكتور‭ ‬زكريا‭ ‬أحمد‭ ‬الخاجة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بالأعضاء‭ ‬وأشاد‭ ‬بجهودهم‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬ودعم‭ ‬مبادرات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السعي‭ ‬المتواصل‭ ‬لتبني‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬والأعضاء‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬ومنها‭ ‬بحث‭ ‬بعض‭ ‬المبادرات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬خدمات‭ ‬المرأة‭ ‬مثل‭ ‬تطوير‭ ‬محركات‭ ‬البحث‭ ‬بموقع‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬Bahrain.bh‭ ‬ليتضمن‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬والأسرة‭ ‬والمرأة،‭ ‬ومناقشة‭ ‬سٌبل‭ ‬تحديث‭ ‬المعلومات‭ ‬والتشريعات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالمرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬وتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬إتاحتها‭ ‬للجهات‭ ‬المختصة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬إجراءات‭ ‬وتفاصيل‭ ‬مشاركة‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بجائزة‭ ‬سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬للعام‭ ‬2022‭ ‬وللمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬زكريا‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بمكانة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬كما‭ ‬تجسد‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬وتمكينها‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حرص‭ ‬والتزام‭ ‬الهيئة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬يأتي‭ ‬إيمانا‭ ‬منها‭ ‬بأثر‭ ‬وأهمية‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬لاسيما‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التقني،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬إدماج‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوزان‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬لمنتسبي‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تنظيم‭ ‬المحاضرات‭ ‬التوعوية،‭ ‬ومراجعة‭ ‬واستعراض‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬للعام‭ ‬2022‭. ‬واختتمت‭ ‬اللجنة‭ ‬الاجتماع‭ ‬بتجديد‭ ‬تأكيدها‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مواصلة‭ ‬سعي‭ ‬اللجنة‭ ‬نحو‭ ‬إتاحة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المرأة‭ ‬العاملة‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬مختلف‭ ‬الأجواء‭ ‬والظروف‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تعينها‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬عملها‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتها‭ ‬وخبراتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬توفير‭ ‬الدورات‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المناسبة‭ ‬لها‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬يترأسها‭ ‬الدكتور‭ ‬زكريا‭ ‬أحمد‭ ‬الخاجة‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وينضوي‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الدكتورة‭ ‬منيرة‭ ‬مبارك‭ ‬الفاضل‭ ‬رئيس‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والشيخ‭ ‬صباح‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الهوية‭ ‬والسجل‭ ‬السكاني‭ ‬والسيدة‭ ‬لولوة‭ ‬سامي‭ ‬إبراهيم‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬والتسويق‭ ‬والسيدة‭ ‬دنيا‭ ‬فيصل‭ ‬سرحان‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التغيير‭ ‬وإعادة‭ ‬هندسة‭ ‬الإجراءات‭ ‬والشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الجغرافية‭ ‬والسيدة‭ ‬نورة‭ ‬السعدون‭ ‬مدير‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسيدة‭ ‬دعاء‭ ‬سلطان‭ ‬الحربان‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الإحصاءات‭ ‬السكانية‭ ‬والديموغرافية‭ ‬والسيدة‭ ‬ليلي‭ ‬محمد‭ ‬جناحي‭ ‬رئيس‭ ‬جودة‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي،‭ ‬والسيد‭ ‬عمر‭ ‬حاجي‭ ‬رئيس‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والسيدة‭ ‬دلال‭ ‬سيار‭ ‬رئيس‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬بالهيئة‭.‬