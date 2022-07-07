اخبار الخليج – لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تعقد‭ ‬اجتماعها‭ ‬وتبحث‭ ‬مستجدات‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة تكافؤ الفرص بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اجتماعها للربع الثاني من العام 2022، وذلك بهدف بحث ومتابعة أخر مستجدات عمل اللجنة. وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور زكريا أحمد الخاجة رئيس اللجنة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالأعضاء وأشاد بجهودهم المبذولة من أجل تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، ودعم مبادرات المجلس الأعلى للمرأة من خلال السعي المتواصل لتبني مختلف الفعاليات والمبادرات التي تساهم في دعم وتمكين المرأة العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
خلال الاجتماع بحث رئيس اللجنة والأعضاء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة ومنها بحث بعض المبادرات الإلكترونية في دعم خدمات المرأة مثل تطوير محركات البحث بموقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية Bahrain.bh ليتضمن خدمات الرعاية والأسرة والمرأة، ومناقشة سٌبل تحديث المعلومات والتشريعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة وتسهيل عملية إتاحتها للجهات المختصة.
كما تم بحث إجراءات وتفاصيل مشاركة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بجائزة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية للعام 2022 وللمرة الثانية على التوالي، وفي هذا الجانب أكد الدكتور زكريا بأن هذه الجائزة تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بمكانة المرأة البحرينية، كما تجسد الجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من أجل دعم المرأة وتمكينها في شتى المجالات، مشيرا إلى أن حرص والتزام الهيئة بالمشاركة في هذه الجائزة يأتي إيمانا منها بأثر وأهمية هذه الجائزة في تمكين المرأة لاسيما تمكين المرأة العاملة في القطاع التقني، ودورها في إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق التوزان بين الجنسين بما يسهم في رفع مساهمتها في عملية التنمية.
كما تم استعراض جهود اللجنة لتعزيز ثقافة التوازن بين الجنسين لمنتسبي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، خاصة على صعيد تنظيم المحاضرات التوعوية، ومراجعة واستعراض خطة عمل اللجنة للعام 2022. واختتمت اللجنة الاجتماع بتجديد تأكيدها على ضرورة مواصلة سعي اللجنة نحو إتاحة المزيد من المبادرات والفعاليات التي تعزز من مكانة المرأة العاملة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عبر توفير مختلف الأجواء والظروف العملية التي تعينها على أداء عملها بكل كفاءة واقتدار، والحرص على صقل مهاراتها وخبراتها من خلال دعم توفير الدورات والبرامج التدريبية المناسبة لها.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تكافؤ الفرص في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يترأسها الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني وينضوي في عضويتها كل من نائب رئيس اللجنة الدكتورة منيرة مبارك الفاضل رئيس الشؤون القانونية والشيخ صباح بن حمد آل خليفة مدير إدارة الهوية والسجل السكاني والسيدة لولوة سامي إبراهيم مدير إدارة الاتصال والتسويق والسيدة دنيا فيصل سرحان مدير إدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات والشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير نظم المعلومات الجغرافية والسيدة نورة السعدون مدير الإحصاءات الاقتصادية والسيدة دعاء سلطان الحربان مدير إدارة الإحصاءات السكانية والديموغرافية والسيدة ليلي محمد جناحي رئيس جودة الحاسب الآلي، والسيد عمر حاجي رئيس الموارد البشرية والسيدة دلال سيار رئيس الموارد المالية بالهيئة.
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