اخبار الخليج – كونفوشيوس جامعة البحرين يحتفل بتخريج 25 متعلماً من موظفي الحكومة للغة الصينية  

محمد بن مسعود - الدمام - أكد نائب رئيس جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا بجامعة البحرين، مدير معهد كونفوشيوس -الجانب البحريني، الدكتور محمد رضا قادر، أهمية دور المعهد في تعزيز روابط التفاهم والتعاون بين البحرين والصين، كجزء من مبادرة الحزام والطريق ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. مشيراً إلى عمل معهد كونفوشيوس على تحقيق هذا الهدف منذ سنوات، باعتماده على التواصل التعليمي والثقافي بين البحرين والصين، باعتبار اللغة بوابة للتعرف على الثقافة الصينية العريقة.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، خلال الحفل الختامي السابع لدورة اللغة الصينية لموظفي الحكومة الذي أقيم يوم (الاثنين 4 يوليو 2022م)، بحضور العقيد علي حسن اليعقوب، ممثلاً عن قوة دفاع البحرين، ومديرة إدارة المنظمات بوزارة الخارجية، السفيرة فاطمة عبداالله الظاعن، وأعضاء مجلس إدارة معهد كونفوشيوس بجامعة البحرين، والموظفين المشاركين في دورة اللغة الصينية من موظفي الحكومة.

وتسلم المتدربون – الذين بلغ عددهم 25 موظفاً حكومياً – شهادة التخرج من المستويات الأول والثاني والثالث، كما تم تكريم المتدربين مرام محمد عقلة، وعلي صالح أحمد، بجائزة التميز، وتكريم المتدربين عزيزة عبدالحي السيد، وعبدالله أحمد عبدالله، بجائزة المثابرة عن مواصلة دراستهم للغة الصينية بشكل مستمر.

من جانبها تقدمت مديرة معهد كونفوشيوس من الجانب الصيني، الدكتورة تشو تشيان ون، بجزيل الشكر للمتدربين من موظفي الحكومة على جهودهم المثمرة، كما تطرقت لتاريخ برنامج دورات اللغة الصينية الحكومية، الذي يعود إلى عام 2014 عند تأسيس المعهد تحت إشراف كل من جامعة شانغهاي في الصين وجامعة البحرين، ومن حينه، تلقى أكثر من 200 موظف حكومي في البحرين دورات تعلم اللغة الصينية.

وكما ألقت السفيرة فاطمة عبداالله الظاعن، كلمة المتدربين وأشادت فيها بدور المعهد في زيادة وتعزيز التفاهم وفتح آفاق الترابط بين الشعبين الصديقين، ودور التفاعل الثقافي في توطيد التواصل والحوار بين الشعوب لتعزيز مبدأ السلم العالمي، مشيرة لأهمية اللغة الصينية العريقة كونها من أقدم اللغات في العالم لواحدة من أكبر وأهم الحضارات سابقاً، وواحدة من أكبر وأقوى دول العالم حالياً.

واختتمت الفعالية بعرض الفلم الصيني «المعلم العظيم»، وهو فيلم درامي يسرد قصة حياة مدرب الفنون القتالية المشهور «ايب مان»، وأسلوبه في فنون الدفاع عن النفس والكونغ فو الصيني الجنوبي «وينغ تشون».

حضر الحفل أعضاء مجلس إدارة معهد كونفوشيوس عميد كلية الآداب الدكتور عبدالعزيز محمد بوليلة، وعميدة القبول والتسجيل الدكتورة أمل زايد الزايد.