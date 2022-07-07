اخبار الخليج – الأوقاف السنية تعلن عن مصليات عيد الأضحى المبارك والصلاة عند الساعة 5:11 صباحاً

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة الأوقاف السنية بإنه إحياءً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ستقام صلاة عيد الأضحى المبارك عند الخامسة والحادية عشر دقيقة (5:11) من صباح يوم السبت العاشر من ذي الحجة 1443 هـ ، الموافق التاسع من شهر يوليو 2022 م.

وأكدت الأوقاف جاهزية مصليات العيد على مستوى المملكة لاستقبال المصلين، وحددت لجنة المصليات التي شكلها رئيس مجلس الأوقاف السنية فضيلة الشيخ د. راشد محمد الهاجري جميع المصليات الرئيسية التي ستقام فيها صلاة العيد، إضافة إلى مصليات الجاليات التي أعدتها الأوقاف لصلاة عيد الأضحى ببعض المدارس في أنحاء متفرقة من المملكة.

وهذه المصليات هي كالتالي:

1. مصلى العيد بالمحرق بالقرب من مقبرة المحرق وسيتم إغلاق كلاً من: جامع حمد بن علي كانو، جامع الغاوي، وجامع فاطمة الحوطي (فريج الحكومة) بالمحرق، وجامع مريم بنت جاسم كانو بالبسيتين «أريف»، جامع ظبية بنت راشد.

2. مصلى العيد بالبسيتين (الساية): لن يتم إغلاق الجوامع المحيطة بالمنطقة.

3. ساحة قلعة عراد: لن يتم إغلاق الجوامع المحيطة بالمنطقة.

4. مصلى العيد بالسلمانية: لن يتم إغلاق الجوامع المحيطة بالمنطقة.

5. مصلى العيد بالرفاع الشرقي قرب قلعة الرفاع وسيتم إغلاق كلاً من: جامع القلعة، جامع لولوة بنت فارس آل خليفة؛ وجامع الشيخ سلمان (جامع سوق الرفاع)، جامع عبدالله بن أحمد بن خليفة الغتم بالرفاع الشرقي.

6. مصلى العيد بالساحة المقابلة لمركز حمد كانو الصحي الدوار 17 بمدينة حمد: وسيتم إغلاق: جامع مصعب بن عُمير رضي الله عنه، وجامع عيسى محمد علي، جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

7. مصلى العيد في مركز شباب مدينة حمد الدوار الثاني وسيتم إغلاق كلاً من: جامع مدينة حمد، ومسجد رملة بنت ابي سفيان رضي الله عنها، مسجد أم سلمة رضي الله عنها.

8. مصلى البديع بحديقة البديع: لن يتم إغلاق الجوامع المحيطة بالمنطقة.

9. الساحة الشرقية لمسجد « كبينة « مدينة سلمان رقم: (3): وسيتم إغلاق الجامع الكبينة رقم: (1).

10.الساحة الغربية لجامع حالة أم البيض طريق رقم 1540 مجمع 615 بحالة أم البيض: لن يتم إغلاق الجوامع المُحيطة.

11. كما ستقام صلاة العيد في باقي جوامع المملكة الخاضعة لإشراف إدارة الأوقاف السنية.

وأكدت الإدارة أنها أعدت مصليات العيد وجهزتها بكامل ما تحتاجه من فرش وأجهزة الكترونية وكهربائية ومياه وغيرها من المستلزمات، وهيأتها لاستقبال المصلين، وذلك من خلال الجولات الميدانية لفريق العمل الذي شكلته الإدارة من قسم الصيانة والخدمات الهندسية من أجل توفير وسائل الراحة للمصلين.

وقدمت الإدارة جزيل شكرها للجهات الحكومية التي تعاونت معها في تجهيز مصليات العيد وخاصة وزارة شؤون البلديات والزراعة التي قامت بتنظيف الساحات التي تقام فيها المصليات، وهيئة الثقافة والآثار لموافقتها على مصلى العيد في قلعة عراد، ووزارة الداخلية بتوفيرها حواجز الطرق والشرطة المجتمعية وشرطة المرور لهذه المصليات، ووزارة التربية والتعليم التي وافقت على تجهيز مصليات الجاليات في مدارسها ووزارة الشباب والرياضة وهيئة الكهرباء والماء، والجمعيات الخيرية ومراكز توعية الجاليات.

وكما يتشرف رئيس وأعضاء المجلس وجميع منتسبي إدارة الأوقاف السنية أن يرفعوا لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الوفي أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب البحرين بالعزة والازدهار وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات.