جئناك تائبين فلا تردنا خائبين.. دعاء الحجاج في مشعر منى خلال يوم التروية (صور)

محمد بن مسعود - الدمام - بقلوب خاشعة، وأعين دامعة، وألسنة بالذكر دائمة، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد، صباح اليوم الخميس الثامن من شهر ذي الحجة 1443هـ، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى، راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد (صلى الله عليه وسلم)، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية بديعة، ولسان حالهم يقول: “ربنا جئناك تائبين فلا تردنا خائبين”. سبب تسميته بـ”التروية” يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة، ويخرجون به إلى منى حيث كان معدومًا في تلك الأيام ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج، وقيل سمي بذلك لأن الله أرى إبراهيم المناسك في ذلك اليوم. أخبار قد تهمك

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