إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تسمح للصيادلة بوصف عقار باكسلوفيد لعلاج «كوفيد 19»

محمد بن مسعود - الدمام - سمحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للصيادلة الحاصلين على ترخيص من الدولة بوصف دواء باكسلوفيد الذي تنتجه شركة فايزر في شكل حبوب لعلاج كوفيد-19 للمرضى المؤهلين للمساعدة في تسهيل الوصول إلى العلاج.
ونال عقار (باكسلوفيد) المضاد للفيروس الموافقة على استخدامه وهو متاح مجانًا في الولايات المتحدة منذ ديسمبر، ولكن استخدم أقل من نصف جرعات تكفي نحو أربعة ملايين دورة علاجية وزعتها الحكومة على الصيدليات حتى الآن.
وشهد استخدام الدواء، المصرح به لعلاج الأشخاص المصابين حديثًا بالمرض والمعرضين لخطر الإصابة بأعراض شديدة، قفزة في الأسابيع القليلة الماضية مع زيادة الإصابات، ويجب تناوله في غضون خمسة أيام من بدء الأعراض.
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