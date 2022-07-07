مديرة صندوق النقد الدولي لا تستبعد حدوث ركود عالمي العام المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن توقعات الاقتصاد العالمي ساءت كثيرا منذ أبريل الماضي، وأنها لا تستبعد إمكانية حدوث ركود عالمي العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.
وقالت جورجيفا وفقا لوكالة «رويترز»، إن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 بالمئة في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.
وأشارت إلى انتشار أكبر للتضخم على مستوى العالم، وأن هناك مزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
وقالت:» سيكون عام 2022 صعبا، لكن ربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة.
ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو الجاري بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من واحد في المئة في أبريل الماضي.
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