شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أنس جابر اليوم في نصف نهائي ويمبلدون والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار جماهير كرة التنس العربية اليوم الخميس لمتابعة مواجهة الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون 2022 تلك التي تخوضها نجمتنا التونسي أنس جابر.

موعد مباراة نصف نهائي ويمبلدون 2022

انس جابر تستعد لخوض نصف نهائي ويمبلدون 2022

وكانت أنس جابر قد وصلت للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها وذلك بد أن أزاحت من دور الثمانية منافستها التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة السادسة والستين على العالم بواقع مجموعتين مقابل مجموعة 3-6 و6-1 و6-1.

وأوقعت القرعة أنس جابر في الدور نصف النهائي منافستها الألماني تاتيانا ماريا التي نجحت في تقديم مباراة قوية في الدور ربع النهائي نجحت على أثرها في الوصول للخطوة ما قبل الأخيرة من أعرق بطولات الكرة الصفراء.

وتعد تلك المرة هي الأولى التي تنجح فيها لاعبة عربية في الوصول إلى الدور نصف النهائي في إحدى البطولات الكبرى “ جراند سلام ”.

توقيت متابعة مباراة أنس جابر في نصف نهائي ويمبلدون

ومن المُنتظر ان تقام المباراة النهائية اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الرابعة والنصف عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الساعة والواحدة والنصف ظهرا بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة أنس جابر في نصف نهائي ويمبلدون

يمكن لعشاق الكرة الصفراء مشاهدة المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية لبث البطولة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستكون متاحة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 5 بتعليق عادل الشطي.