شكرا لقرائتكم خبر عن 83 كفيفاً وكفيفة يؤدون مناسك حج 1443هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلق صباح أمس ٨٣ كفيفًا وكفيفة لأداء مناسك الحج لعام 1443هـ مع مرافقيهم ضمن مشروع مناسك التابع لجمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف" بالتعاون مع ٣ حملات سهلت لهم أداء مناسكهم.

وأوضح الاستاذ عبدالرحمن الباهلي مدير عام الجمعية أن الجمعية في كل عام تحجج عدد من المكفوفين مع مرافقيهم ونسعى لتحجيج جميع مستفيدي الجمعية في الأعوام المقبلة.

وقدم الباهلي شكره وتقديره لكل من دعم هذا المشروع من رجال أعمال وجهات داعمة، وكذلك لرئيس مجلس إدارة الجمعية لمتابعته وحرصه على تنفيذ مثل هذه البرامج، سائلًا الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجزيهم عن المكفوفين خير الجزاء.