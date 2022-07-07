سوليدرتي‭ ‬البحرين‭ ‬تطلق‭ ‬تطبيقها‭ ‬الجديد‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة سوليدرتي البحرين ش.م.ب، إحدى كبريات شركات التأمين في مملكة البحرين، والشركة التابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة، عن إطلاق تطبيقها الجديد على نظامي التشغيل‭ ‬iOS‭ ‬و‭ ‬Android

يتماشى تطبيق الهاتف الذكي مع مساعي سوليدرتي المستمرة نحو تعزيز تجربة العملاء الرقمية من خلال توفير خدمات التأمين عبر الإنترنت. وتشمل هذه الخدمات إصدار وثائق التأمين أو تجديدها. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن هذا التطبيق العملاء من تتبع عملية المطالبة بالكامل. ابتداءً من تسجيل المطالبة، فحص المركبة، وتتبع سير عملية الموافقات المتعلقة بتصليح المركبة، حتى الانتهاء من عملية التصليح.

كما يتيح تطبيق الهاتف الذكي الحصول على وثائق التأمين، والاطلاع على منافع الوثيقة، ويوفر أيضاً خدمات الطوارئ، مثل المساعدة على الطريق وخدمات اصلاحات المنزل الطارئة.

يتميز هذا التطبيق الذي تم إطلاقه مؤخراً ببرنامج مكافآت يعتبر الأول من نوعه في البحرين، تحت مسمى «Family‭ & ‬Friends». حيث يمكن برنامج المكافآت هذا المستخدمين من الاستفادة من مزايا عديدة وخصومات غير محدودة عند إجراء كل معاملة. كما وسيتم الاعلان عن المزيد من المميزات خلال الاصدارات القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن سوليدرتي البحرين قد قامت مؤخراً بالتعاون مع شركة Benefit و شركة ‭ ‬SumSubلتوفير خدمة «اعرف عميلك الكترونياً». وتتضمن هذه الخدمة التحقق من هوية العميل الكترونيا بما فيها خدمة المسح البيومتري لضمان تجربة سريعة و سلسة.

هذا وقد صرح السيد محمد عواجي ، مساعد المدير العام – الدعم المؤسسي لشركة سوليدرتي البحرين: «نحن فخورون بالإعلان عن إطلاق تطبيق الهاتف الذكي الجديد والذي تم تطويره بالكامل من قبل الموارد البشرية البحرينية الشابة». وأضاف: «تعتبر هذه المبادرة امتداداً للجهود المتواصلة للارتقاء بخدماتنا الرقمية». وأضاف أيضاً: «رحلة التحول الرقمي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتنا لريادة وتطوير تجربة العملاء».

يمكن لعملاء سوليدرتي تحميل تطبيق الهاتف الذكي من خلال Apple App Store و ‭.‬Google Play Store