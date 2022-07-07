اخبار دوليه – مصادر‭ ‬بريطانية‭:‬ جونسون‭ ‬قد‭ ‬يقدم‭ ‬استقالته‭ ‬اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬لشبكة‭ ‬“سكاي‭ ‬نيوز”‭ ‬بأن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون،‭ ‬قد‭ ‬يقدم‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭.‬

بريطانيا‭… ‬الاستقالات‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬جونسون‭ ‬تتوالى

وذكرت‭ ‬المصادر‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء‭ ‬إعداد‭ ‬خطاب‭ ‬الاستقالة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافيا،‭ ‬يتنحى‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬منصبه‭.‬

ويتخبط‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬فضائح‭ ‬عدة،‭ ‬وهو‭ ‬متهم‭ ‬بالكذب‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تجاهل‭ ‬كل‭ ‬الدعوات‭ ‬إلى‭ ‬استقالته‭ ‬التي‭ ‬صدر‭ ‬بعضها‭ ‬من‭ ‬مقربين‭ ‬منه‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بريطانية‭ ‬أن‭ ‬وزراء‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬طالبوا‭ ‬جونسون‭ ‬بالاستقالة‭ ‬بسبب‭ ‬صعوبة‭ ‬الوضع‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الأسماء‭ ‬المذكورة‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بريتي‭ ‬باتيل،‭ ‬وناظم‭ ‬الزهاوي‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬تعينه‭ ‬وزيرا‭ ‬للمال‭.‬

ورد‭ ‬جونسون‭ ‬على‭ ‬الوزراء‭ ‬كما‭ ‬على‭ ‬النواب‭ ‬بأنه‭ ‬سيبقى‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬لتكريس‭ ‬وقته‭ ‬“للمشاكل‭ ‬الكبيرة‭ ‬جدا‭ ‬“‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬البلاد‭.‬