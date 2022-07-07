اخبار دوليه – مصادر‭ ‬بريطانية‭:‬ جونسون‭ ‬قد‭ ‬يقدم‭ ‬استقالته‭ ‬اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت مصادر لشبكة “سكاي نيوز” بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد يقدم استقالته من منصبه في وقت لاحق اليوم الخميس.
بريطانيا… الاستقالات من حكومة جونسون تتوالى
وذكرت المصادر أنه يتم في هذه الأثناء إعداد خطاب الاستقالة، على أن يعقد جونسون في وقت لاحق مؤتمر صحافيا، يتنحى فيه عن منصبه.
ويتخبط بوريس جونسون في فضائح عدة، وهو متهم بالكذب بشكل متكرر، إلا أنه تجاهل كل الدعوات إلى استقالته التي صدر بعضها من مقربين منه.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزراء من الصف الأول طالبوا جونسون بالاستقالة بسبب صعوبة الوضع. ومن بين الأسماء المذكورة وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، وناظم الزهاوي بعد أقل من 24 ساعة على تعينه وزيرا للمال.
ورد جونسون على الوزراء كما على النواب بأنه سيبقى في منصبه لتكريس وقته “للمشاكل الكبيرة جدا “ التي تواجهها البلاد.
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