وزير الشؤون الإسلامية يفتتح معرض “واحات” لاستعراض مشاريع الوزارة التقنية والخدمية في موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

افتتح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكة المكرمة مساء أمس , “معرض واحات”، الذي تنظمه الوزارة للتعريف بالمشاريع التقنية التي وظفتها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1443هـ ويفتح أبوابه يومياُ من الساعة الثامنة صباحاُ وحتى الثانية عشر ليلاً.

واطلع معاليه على الأجنحة التفاعلية المشاركة في المعرض التي تستعرض تطبيقات الوزارة الإلكترونية منها ركن تطبيق تعليم شعائر الحج والعمرة بتقنية 3D، والمكتبة الإلكترونية.

كما تجول معاليه بجناح مكتبة مكة المكرمة والتي تستعرض عبر جناحها المخطوطات النادرة للمكتبة، وجناحاً خاصاً لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والذي يستعرض منجزات وأعمال المجمع كما يقدم هدية لكل زائر.

كما اطلع على جناح البرامج العلمية والدعوية التي تنظمها الوزارة ممثلة بوكالتها للشؤون الإسلامية داخل المملكة وخارجها في إطار رسالتها لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم تماشياً مع توجيهات القادة الرشيدة.

ونوه معاليه بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات بالوزارة في تنفيذ هذه المعارض التي تستعرض جهود القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام المسلمين.