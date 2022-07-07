فرع وزارة البيئة بالقصيم يطلق مسابقة أضحيتي 43

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-القصيم

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم مسابقة “أضحيتي 43” أمس، بمدينة الأنعام ببريدة بمشاركة 526 رأساً من الأغنام، بالشراكة مع أمانة منطقة القصيم, والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية.

وأشار المدير التنفيذي للمهرجان 43 بندر الهدية إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز التنافس في جودة منتج الماشية تماشياً مع عيد الأضحى المبارك, مؤكداً على أن المسابقة طبقت عبر 6 مسارات شملت فئة الضأن النجدي والنعيمي والحري لفئتيهما الجذع والثني, كما خصص جوائز قيمة للفائزين في المراكز الأولى من كل فئة من الفئات المشاركة، عبر تجهيز ميزان مخصص لإجراء المسابقة.