اخبار الخليج – مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يستقبل علي بن محمد الرميحي  ويشيد بجهوده في تطوير منظومة الإعلام البحريني

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام في مكتبه بقصر القضيبية اليوم علي بن محمد الرميحي .

ورحب المستشار الحمر ، بالسيد علي محمد الرميحي، وأثنى على جهوده الطيبة وعطائه المخلص أثناء توليه مهام وزارة شؤون الإعلام في تطوير منظومة الإعلام البحريني والإرتقاء بالرسالة الإعلامية وما شهدته مختلف قطاعات الوزارة من مشاريع ونجاحات أسهمت في مواكبة المستجدات في هذا المجال الحيوي ، ومؤكداً أن السيد الرميحي يعد من الكفاءات الوطنية التي أسهمت بجهدها في خدمة البحرين وتعزيز مسيرتها الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، معرباً عن أخلص تمنياته له بدوام التوفيق والسداد .

كما اشاد السيد الحمر بما حققته مختلف وسائل الإعلام البحرينية من اذاعة وتلفزيون ووكالة أنباء عبر مسيرتها التاريخية العريقة من إنجازات مهمة بفضل جهود وخبرات أجيال متعاقبة من الإعلاميين المبدعين الذين أثروا المشهد الإعلامي البحريني بعطاء متميز شكل مرجعاً يستفيد منه الجيل الجديد من العاملين في الوسط الإعلامي .

ومن جانبه ، أعرب السيد علي بن محمد الرميحي عن الشكر والتقدير للمستشار الإعلامي نبيل الحمر على ما لقيه من إشادة وتقدير ، مثمناً الخبرة الواسعة والكفاءة التي يتمتع بها السيد الحمر كأحد الرواد والقادة الإعلاميين البحرينيين البارزين والمتميزين واسهاماته المشهودة ومنذ سنوات طويلة في مسيرة النهضة الصحفية والإعلامية في مملكة البحرين ، فضلاً عن اسهاماته الإعلامية على المستوى الخليجي والعربي ، متمنياً له كل التوفيق خدمة للبحرين وشعبها الكريم.