الرئاسة العامة للبحوث العلمية و الإفتاء تنهي استعداداتها لخدمة الحجيج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أنهت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام ،وذلك باستقبال الفتاوى من قبل سماحة المفتي وأصحاب المعالي أعضاء اللجنة الدائمة للفتوى وذلك بمقر إقامتهم في منى ، كما تقوم الرئاسة بتزويد الحاج بالكتب والمطبوعات التي تعينه وترشده على أداء النسك على الوجه المشروع وتبين له أوجه التيسير في النسك.

واكد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، أن هذه الجهود المبذولة تأتي استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي تؤكد على جميع المؤسسات الحكومية والأهلية على بذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم إلى هذه الديار المباركة حتى مغادرتهم إلى أراضيهم بعد أدائهم لمناسكهم.