شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة البسطات العشوائية وضبط الأسعار في أسواق النفع العام بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت لجنة تنظيم وسعودة سوق الخضار والفواكة المركزي بالعاصمة المقدسة، البسطات العشوائية، وعملت على إعادة ضبط الأسعار ومنع العمالة المخالفة .

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس احمد بن عبدالله القرني ان الحملة تهدف إلى التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام؛ لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك .

وفي سياق متصل أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم العالمي للأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان والمتزامن مع موسم الحج حملة "أضحيتي" التوعوية التي تهدف للتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها في الأضحية وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي بكيفية التمييز بين المواشي.

وتتضمن الحملة التعريف بطرق اختيار الأضحية وضمان خلوها من الأمراض والطرق الصحيحة لحفظ اللحوم وسلامتها من التسمم، بالإضافة إلى حث المستفيدين على اختيار المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية نظراً لما تتميز به من وجود طاقم مدرب وفق أعلى المعايير وأطباء بيطريين للتأكد من سلامة الذبائح حفاظاً على صحة الجميع.