مؤسسة دخلها السنوي أقل من 200 ألف ريال هل ملزمة بالتسجيل في الضريبة؟..الزكاة توضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا عليه التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية (الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال).

وقالت الهيئة، عبر صفحتها على تويتر، إن الأشخاص الذين تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال ولا تتجاوز 375,000 ريال مؤهلين للتسجيل الاختياري.

وأضافت :”أما الأشخاص التي تقل إيراداتهم السنوية عن 187.500 ريال فغير مؤهلين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ويتوجب التسجيل خلال 30 يومًا من تاريخ وصول الإيرادات لحد التسجيل الإلزامي”.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد كان نصه: “هل المؤسسة الصغيرة التي دخلها السنوي أقل من 200 ألف ريال ملزمة بالتسجيل في الضريبة”.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر يوليو الجاري.

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وأوضحت أنها تدعو مكلفيها إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وأضافت أنها تدعو المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال ” 19993 “، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ووفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل، فإن ضريبة الاستقطاع، هي واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة.