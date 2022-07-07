اخبار الخليج – إيداع المبلغ الإضافي لـ «علاوة الغلاء» في حسابات المواطنين

محمد بن مسعود - الدمام - أودعت وزارة التنمية الاجتماعية المبلغ الإضافي لعلاوة الغلاء في حسابات المواطنين المستحقين صباح اليوم الخميس، حيث تسلّم المستحقون رسائل تفيد بإيداع المبلغ الإضافي.

أما الدفعة الأساسية من الدعم فمن المزمع إيداعها في موعدها في الـ15 من الشهر الجاري وذلك ضمن برنامج توحيد موعد صرف الدعم المالي.

ويأتي صرف المبلغ الإضافي بناءً على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية، وإنفاذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية ووزارة التنمية الاجتماعية بمباشرة صرف المبالغ للمستحقين وإيداعها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكان أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية قد أكد أمس أن الوزارة بدأت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل “علاوة الغلاء”. المصدر: محرر الشؤون المحلية

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