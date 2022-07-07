محمد بن مسعود - الدمام - فريق منزل موسى يتوج بطلا لبطولة المستشار الشعيبي بمديرية بعدان

توج فريق منزل موسى بطلا لبطولة المستشار عبدالرحمن الشعيبي بمديرية بعدان ، بعد تغليه على فريق قرية الشياحي بالمباراة النهائية بنتيجة أربعة صفر ..

وكانت بطولة المستشار الشعيبي بمديرية بعدان انطلقت تصفياتها الأولية قبل شهر بين سته عشر فريق يمثلون معظم مناطق وعزل مديرية بعدان برعاية كريمة من قبل رجل الأعمال محمد الشعيبي ..

وفي المبارة الختامية التي أقيمت يوم أمس بحضور وكيل محافظة إب صادق حمزة والكرار مدير المكتب الإشرافي بالمحافظة والعميد انور المتوكل مدير عام الجوازات والمستشار عبدالرحمن الشعيبي

تم تكريم الراعي الرسمي للبطولة محمد الشعيبي بدرع التميز مقدم من السلطة المحلية المحلية بإب

كما جرى تكريم فريق منزل موسى بكأس البطولة والميداليات الذهبية ومبلغ خمسمائة الف ريال كما تم تكريم صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية و مبلغ ثلاثمائة الف ريال وتكريم المركز الثالث بالميداليات ومبلغ مائتين الف ريال وتكريم هداف البطولة والفريق المثالي ..

#فلاشات

حضر المبارة

الدكتور نعمان فيروز مستشار وزير التعليم العالي

الشيخ محمد عبدالسلام الهمداني مستشار محافظ محافظة اب

العقيد محمد الحسام مساعد مدير أمن المشنه

الدكتور سليمان الحميري

الاستاذ نعمان الشعيبي ..

وعدد من الشخصيات الرياضية وجمهور غفير من أبناء المديرية..

*حضر المبارة الحكم الدولي أنيس سالم ولاعب المنتخب اليمني سليمان حزام

* البطولة تعد بادره ممتازة ، أرست روح التواصل والتعاون وروح الإخاء بين أبناء مديرية بعدان قاطبة ، وجمعت بين شبابها في تجمع رياضي واحد ..

* البطولة التي حملت اسم بطولة المستشار عبدالرحمن الشعيبي استمرت لمدة شهر بين سته عشر فريق برعاية كريمة من

محمد الشعيبي ..

نتمنى لها الاستمرار خلال السنوات القادمة .. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً :

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