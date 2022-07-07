شؤون الحرمين تنظم معرض “إثراء وشرف”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

نظمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين معرض إثراء وشرف المقام بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام ، وذلك ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام، والذي يهدف إلى إثراء الحاج والمعتمر ، ويبرز شرف خدمة وفد الرحمن رياديًا واحترافيًا.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية الدكتورة عبير بنت محمد الجفير أن المعرض يستهدف حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين لإثراء التجربة الدينية والثقافية والتربوية لهم؛ مترجمًا لرؤية رئاسة الحرمين الشريفين في حسن الوفادة، ونشر الهداية للعالمين والمنبثقة من الرؤية الطموحة للمملكة (2030)، في برنامج ضيوف الرحمن، وذلك بتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين.

وأضافت بأن المعرض يتبنى عكس الصورة المشرقة والمشرفة لبلاد الحرمين الشريفين بإثراء تجارب ضيوف الرحمن بالمواد الرقمية والخرائط التفصيلية، وتأكيد قيم حسن التعامل مع حجاج بيت الله الحرام تحت مظلة شعار حج هذا العام ١٤٤٣هـ (الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة)، مشيرةً إلى أن المعرض يحتوي على عشرة أركان متنوعة ما بين إثرائي ومعرفي وتطوعي وخدمي، ويضم التعريف بالخدمات والإحصائيات مترجمة بعدد من اللغات.

وبينت الدكتورة الجفير أن المعرض شهد إقبالاً مميزاً لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.