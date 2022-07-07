هل يمكن للمسافرين حالياً استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم؟.. “الجمارك” تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مفاده :”هل يمكن للمسافرين حاليًا استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم؟”. وأوضحت الهيئة، أنه لا يمكن للمسافرين حاليًا استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي وفقاً لشروط المادة 73 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها.

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