الأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.