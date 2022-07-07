65039; تدشين المرحلة الثانيه من حملة رفع وازالة القمائم والمخلفات بمدينة يريم

محمد بن مسعود - الدمام - ️ تدشين المرحلة الثانيه من حملة رفع وازالة القمائم والمخلفات بمدينة يريم

تقرير/ سمير المصقري

دشن مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة إب الأستاذ خالد غالب ومعه مدير عام مديرية يريم ناصر العمري صباح اليوم بمدينة يريم المرحله الثانيه من حملة رفع وازالة القمائم والمخلفات من مختلف شوارع واحياء مديرية يريم إستقبالا لعيد الأضحى المبارك

المرحلة الثانية للحملة التي حضرها الشيخ ادهم فضل ابو حليقه نائب المدير العام للنظافه والاستاذ حسان القحطاني الامين العام والمجاهد ابو محمد الحسني والاستاذ محمد عامر .. وجاءت الحمله استقبالا لعيد الاضحى المبارك وحرصا من القيادة السياسيه وقيادة محافظة اب والمديريه للاطلاع على وضع المدينة ومختلف اماكن ومناطق وضع القمائم والمستودعات المتراكمة في شوارع و أحياء المدينة ، و التي كادت أن تصبح مدعى لكارثة بيئية نتيجة توقف أعمال الصندوق لاسباب وإشكالات عدة ، صار يعاني منها الصندوق مالياً و فنياً

واكد مدير عام النظافه ان الاستمرار بالحملة جاءت كعملية انقاذ طارئة وعاجلة لاستقبال العيد واظهار المديرية بالمظهر الجمالي .. لافتاً إلى تقديم العون من قبل إدارة الصندق في المحافظة في توفير المعدات اللازمة بشكل عاجل لانهاء الوضع القائم ، بالمدينة ، والعمل على إزاحة المشاكل المالية لصندوق يريم عبر السعي لصرف استحقاقته و موازنته بصورة عاجلة من خلال التواصل مع وزارة المالية

من جانبه اكد الشيخ ادهم ابو حليقه على ضرورة تظافر الجهود ، والاستشعار بالمسؤليه وتفعيل جوانب التوعيه بالمساجد والمدارس وغيرها من التجمعات كون النظافه مسؤليه جماعيه ابتدا من الفرد والمجتمع .. منوها إلى إن الحملة ستخفف الضغط قليلا لاستعادة التوازن في مهام وعمل صندوق نظافة يريم

واضاف ابو حليقه بأن ماهو ليريم سيصل ليريم وان الوضع يبشر بخير بعد تعيين اداره كفؤة ونشيطه وان هذه الحمله هي انطلاقة لتدشين عدة حملات في مختلف مديريات المحافظة وتاتي الاهميه لمديرية يريم كونها البوابه الشماليه للمحافظة السياحيه

ومن جانب اخر تم زيارة المقلب الخاص بالقيادة ، ووجه المدير العام بسرعه الردم والدفن والتوسعه ليتسنى للقلابات الوصول بشكل سلس وسهل إلى المقلب

الى ذلك التقى الاستاذ خالد غالب مع روساء الاقسام بصندوق النظافه – فرع يريم – وتم خلال اللقاء مناقشة آلية العمل في الفرع ، وشدد على رفع وتيرة العمل وعدم التداخلات في مختلف المهام والاعمال وبالذات الجوانب الايراديه والاداريه

الحمله كانت بحضور الاستاذ ابراهيم الجوفي مدير النظافه.بالرضمه والاستاذ ابراهيم السنفاني مدير الصندوق الاسبق وكافه موظفي وعمال الصندوق



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