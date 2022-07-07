لا يجوز له الحضور.. محام مصري يوضح قانونية إعلان مرتضى منصور الدفاع عن نيرة أشرف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

علق المحامي المصري طارق العوضي، على نبأ إعلان المحامي مرتضى منصور الدفاع عن نيرة أشرف طالبة المنصورة التي قتلت على يد زميلها بكلية الآداب

وكشف المحامي طارق العوضي في تصريحات لموقع “القاهرة 24” عن مفاجأة في إعلان المحامي الشهير تطوعه للدفاع عن المجني عليها في القضية، مؤكدا أنه لا يحق له حضور الجلسات المقبلة في محكمة النقض

وأضاف أن ترافعه أمام المحكمة سيكون في المرحلة الثانية حال قبول نقض المتهم

وصرح طارق العوضي بأن الجلسات المقبلة في محكمة النقض تخص دفاع المتهم فقط، ولا يجوز فيها حضور دفاع للمجني عليها

وأفاد بأن المحكمة أحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وبالتالي ليس للمجني عليها أو ورثتها حق الترافع أمام محكمة النقض

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