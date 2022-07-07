شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «التعاون الاسلامي» يلتقي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في العاصمة الجزائرية أمس ، جلسة مباحثات مع معالي وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة . وخلال الجلسة، ثمن الجانبان العلاقات العريقة التي تربط منظمة التعاون الإسلامي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وأكدا على المستوى المتميز للتعاون بين الجانبين في شتى المجالات، والحرص على مزيد من التعاون والتنسيق لتحقيق رسالة المنظمة التي تدعو الى التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء وخدمة قضايا الأمة الإسلامية. وثمن الأمين العام الدور الريادي الذي تقوم به الجمهورية الجزائرية داخل منظمة التعاون الإسلامي وفي تعزيز العمل الإسلامي المشترك. من جانبه أكد وزير الخارجية الجزائري دعم بلاده الثابت للمنظمة وأنشطتها المختلفة ولأمينها العام. واستعرض الجانبان الأوضاع بالمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.