الاتحاد في طريقه لحسم الصفقات المحلية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يعكف الاتحاديون في الوقت الحالي على إنهاء ملف صفقات اللاعبين المحليين، المطلوبين لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى الاتحاديون إلى دعم مراكز محددة، يعاني منها الفريق حاليًا، خاصة خانة الظهير الأيسر.

وكانت «المدينة» تميزت في وقت سابق بحسم الاتحاد صفقة اللاعب زكريا هوساوي ظهير أيسر فريق أحد، حيث يعد من أفضل اللاعبين الواعدين في مركزه، وأحد عناصر المنتخب الوطني في المراحل السنية.

على صعيد متصل، يجري الاتحاديون مفاوضات في الوقت الراهن لإنهاء صفقة اللاعب أحمد بامسعود ظهير أيسر فريق الفيحاء، بعد أن خطف الأنظار بمستوياته اللافتة خلال الموسم المنتهي.

وفيما يخص صفقات المحترفين الأجانب، فأنه يجري التشاور بشأنها بين الإدارة والبرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد للفريق، وينتظر حسمها بصفة نهائية قريبًا.

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ويحرص الاتحاديون على الانتهاء من كافة الصفقات، سواء اللاعبين المحليين أو المحترفين الأجانب، قبل يوم 20 يوليو الجاري، ليكونوا جاهزين للمغادرة مع بعثة الفريق إلى معسكر المسا.

وتجدر الإشارة إلى أن المصري أحمد حسام ( ميدو)، كان قد أكد في وقت سابق، عبر برنامجه « ريمونتادا» ، على اتفاق الاتحاديين مع اللاعب طارق حامد.

وتولى كونترا تدريب الاتحاد بعد بداية الموسم الماضي، وكان يتصدر مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لفترة طويلة قبل أن يفقد المركز الأول قبل جولتين من النهاية لمصلحة الهلال الذي فاز بالبطولة في نهاية المطاف.

من ناحية أخرى قال كوزمين كونترا المدير الفني السابق لفريق الاتحاد خلال حوار له مع مع برنامج «لا يبزارا دي كينتانا» على راديو ماركا الإسباني، إنه خاض موسماً معقداً مع الفريق الاتحادي، فلم يكن من السهل تحمل الضغوطات، موضحًا أنهم كمجموعة كانوا يقاتلون على البطولة حتى اللحظة الأخيرة